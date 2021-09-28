Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzon'da 10 kat artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 11-17 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Trabzon, 538,61’lik oranla ilk sırada yer aldı. Geçen haftalarda lider olan Rize’de vaka oranı 476,25, Bayburt’ta ise 393,11 oldu. Bölgede 3 kentin yanı sıra Gümüşhane, Artvin, Samsun, Giresun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.

Karadeniz Bölgesi'nin Kovid-19 vaka oranında mart ayından bu yana liderliği elinde bulundurduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Son haftada Trabzon lider konumunda. Burada hem nüfusu hem de Karadeniz Bölgesi'nde metrekare başına düşen insan sayısının yoğunluğunu ve bir araya gelme zorunlulukları hesaba katarsak özellikle eylül ayında insanlar dışarıda durmaktan çok kapalı mekanları tercih etmeleri nedeniyle yakın ilişkileri oldu. Maalesef gözlemimiz şudur, bölgede kurallara tam olarak uyulmuyor" ifadelerini kullandı.

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"AKRABALAR ARASINDA POZİTİFLİK ÇOĞALIYOR"

Prof. Dr. Aydın, düğün, taziye, misafirlik gibi temasların arttığını belirterek, “Son günlerde kırsal alanda da vakaların sayıca artmaya başladığını, akrabalar arasında pozitifliğin de çoğalmaya başladığını gördük. İnsanları düğünlerde görüyoruz, kapalı alanlarda düğünler yapılmaya başlandı. Önlemlerin yeterli olmadığını görüyoruz. Ciddi sayılara ulaşan düğünlerin yapıldığını görüyoruz. Çeşitli nedenlerle ziyaretler var. İnsanlarda bıkkınlık oluştuğunun farkındayız. İnsanlar uzun süren Covid-19 döneminde ‘Artık ne olacaksa olsun’ der gibi hem birbirlerini ziyaret ediyor; düğün, taziye, nişan, nikah, yemek, misafirliklerde buluşuyor. Bu kadar yüksek olan sayının bulaştırma riskini artırmış oluyor" diye konuştu.

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"VAKALAR 700 İLE 1000 ARASINDA"

Her geçen gün artan vaka sayılarının geometrik olarak yükselmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: