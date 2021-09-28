Gündem Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzonda 10 kat artış
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Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzon'da 10 kat artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent olan Trabzon'da vakalar, son 3 ayda 10 kat arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "İnsanlar uzun süren Kovid-19 döneminde 'Artık ne olacaksa olsun' der gibi hem birbirlerini ziyaret ediyor; düğün, taziye, nişan, nikahta buluşuyor. Bu kadar yüksek olan sayının bulaştırma riskini artırmış oluyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nüfusa oranla en çok vaka görülen Trabzonda 10 kat artış - Trabzon haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 11-17 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Trabzon, 538,61’lik oranla ilk sırada yer aldı. Geçen haftalarda lider olan Rize’de vaka oranı 476,25, Bayburt’ta ise 393,11 oldu. Bölgede 3 kentin yanı sıra Gümüşhane, Artvin, Samsun, Giresun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.

Karadeniz Bölgesi'nin Kovid-19 vaka oranında mart ayından bu yana liderliği elinde bulundurduğunu söyleyen KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Son haftada Trabzon lider konumunda. Burada hem nüfusu hem de Karadeniz Bölgesi'nde metrekare başına düşen insan sayısının yoğunluğunu ve bir araya gelme zorunlulukları hesaba katarsak özellikle eylül ayında insanlar dışarıda durmaktan çok kapalı mekanları tercih etmeleri nedeniyle yakın ilişkileri oldu. Maalesef gözlemimiz şudur, bölgede kurallara tam olarak uyulmuyor" ifadelerini kullandı.

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"AKRABALAR ARASINDA POZİTİFLİK ÇOĞALIYOR"

Prof. Dr. Aydın, düğün, taziye, misafirlik gibi temasların arttığını belirterek, “Son günlerde kırsal alanda da vakaların sayıca artmaya başladığını, akrabalar arasında pozitifliğin de çoğalmaya başladığını gördük. İnsanları düğünlerde görüyoruz, kapalı alanlarda düğünler yapılmaya başlandı. Önlemlerin yeterli olmadığını görüyoruz. Ciddi sayılara ulaşan düğünlerin yapıldığını görüyoruz. Çeşitli nedenlerle ziyaretler var. İnsanlarda bıkkınlık oluştuğunun farkındayız. İnsanlar uzun süren Covid-19 döneminde ‘Artık ne olacaksa olsun’ der gibi hem birbirlerini ziyaret ediyor; düğün, taziye, nişan, nikah, yemek, misafirliklerde buluşuyor. Bu kadar yüksek olan sayının bulaştırma riskini artırmış oluyor" diye konuştu.

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"VAKALAR 700 İLE 1000 ARASINDA"

Her geçen gün artan vaka sayılarının geometrik olarak yükselmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
  • "Trabzon için konuşacak olursak haftada 4 bin 500’e yakın vaka pozitifliği var. Bu kadar çok vakanın olduğu bir ortamda insanlar daha çok bir araya gelirse bulaşın daha fazla olacağı, geometrik olarak yükselmeye başlayacağını söylemek mümkün. Vaka pozitif sayımız arttıkça bulaş yavaş değil, çok daha hızlı artacak. Bir iken 2, 2 iken 4, 4 iken 16, 16 iken 256 şeklinde gitme olasılığı var. Mevsimsel nedenler ve sektörlerin faaliyette olmasından dolayı kapalı mekanlarda zaman geçirmemiz artmakta. O nedenle böyle bir riske işaret etmek istedim. Geometrik artışımız şöyle; haziran ayında günlük pozitiflik oranı 100’ün altındayken şimdi 700 ile 1000 arasında yer almış durumda. Yaklaşık 10 katından fazla. Küçük de olsa bir geometrik artışın olduğunu söylemek gayet realitik bir bakış."
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