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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Akşener Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKK'nın siyasal uzantısına benzetsin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı katil Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş: Akşener Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKKnın siyasal uzantısına benzetsin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu.

"ERDOĞAN'IN İSRAİLLİ VERSİYONU" DEMİŞTİ

"Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanan Akşener, her platformda Filistin'i savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

NETANYAHU'YU İTTİFAK ORTAĞINA BENZETSİN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akşener'in çirkin söylemine tepki gösterdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

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