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Numan Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Ümit Özdağ bizden İçişleri Bakanlığını talep etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın 'hükümetin göçmenlere karşı bir planı yok' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Kurtulmuş, Zafer Partisi liderinin görüşmede kendilerinden İçişleri Bakanlığı talep ettiğini söyledi. Kurtulmuş, Özdağ'a verdiği cevapta da Cumhur İttifakı içerisinde pazarlığın söz konusu olmadığını söylediğini ifade etti.

20:36 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendilerinden İçişleri Bakanlığı talep ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendilerinden İçişleri Bakanlığı talep ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendilerinden bakanlık talebinde bulunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı programda geçtiğimiz gün Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Özdağ'ın 'hükümetin göçmenlere karşı bir planı yok' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kurtulmuş görüşmedeki kritik bir detayı da açıkladı.

"Ben bunu söylemek istemezdim. İş buraya kadar geldiği için söylüyorum." diyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Zafer Partisi lideri Özdağ'ın kendilerinden İçişleri Bakanlığını talep ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, Özdağ'ın bakanlık talebine karşılık verdiği cevapta Cumhur İttifakı'nın hiçbir zaman al ver pazarlığı içerisinde olmadığını, ittifak içerisinde pazarlığın olmadığını ifade ettiğini söyledi.


#Numan Kurtulmuş
#Ümit Özdağ
#Göçmen
#İçişleri Bakanlığı
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