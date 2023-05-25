Numan Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Ümit Özdağ bizden İçişleri Bakanlığını talep etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu. Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Tunay, HDP'nin desteği ile ilgili olarak "HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti." dedi.