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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak sonuna kadar Tunus'taki darbenin karşısındayız

Tunus'taki darbeye ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak sonuna kadar Tunustaki darbenin karşısındayız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunus'ta dün akşam askeri darbe girişimi yaşandığını, çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

"HALKI YOK SAYMAK"

Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbeyle karşılaştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"HER ZAMAN KARŞIYIZ"

Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır.

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız.

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