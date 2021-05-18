Gündem Numan Kurtulmuştan Akşenere tepki Netanyahuyu ittifak yaptığı PKKnın siyasal uzantısına benzetsin
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Akşener'e tepki: Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKK'nın siyasal uzantısına benzetsin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı katil Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuştan Akşenere tepki: Netanyahu’yu ittifak yaptığı PKKnın siyasal uzantısına benzetsin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında çirkin bir benzetmede bulundu.

"ERDOĞAN'IN İSRAİLLİ VERSİYONU" DEMİŞTİ

"Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanan Akşener, her platformda Filistin'i savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

NETANYAHU'YU İTTİFAK ORTAĞINA BENZETSİN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akşener'in çirkin söylemine tepki gösterdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
GÜNDEM
Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan Akşener'e tepki: Ahlak dışı bir sapmadır
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'a çirkin söylemlerde bulunan Akşener'e tepki: Ahlak dışı bir sapmadır

Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır
GÜNDEM
Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır
Abone Ol Google News
10 ilde kuvvetli yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
AK Parti Sözcüsü Çelikten Erdoğana çirkin söylemlerde bulunan Akşenere tepki: Ahlak dışı bir sapmadır

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.