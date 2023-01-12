İsveç'teki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin, terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de skandal provokasyonlara tepki gösterenler arasında oldu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

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''İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz.

İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez!''

Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, ''İsveç'teki saygısızlığı, Cumhurbaşkanımızın şahsına değil milletimize ve devletimize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor, bu hadsizliği lanetliyorum.

Türkiye ile müttefik olma isteğini dillendiren bir ülkenin, başkentinde böyle bir rezilliğe müsaade etmesi kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İsveç'teki skandal provokasyona tepki gösterenler arasındaydı. Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum.

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Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır.

Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum.

Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç’in Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir.

İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip,yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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