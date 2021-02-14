Numan Kurtulmuş'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini duyurmuştu.

GÜNDEM Bakan Akar açıkladı: Pençe Kartal-2'de 48 terörist öldürüldü, PKK alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

Akar, kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın da PKK tarafından şehit edildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

"Mücadelemizi amansız bir şekilde sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, paylaşımında "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

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Oktay: Terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şehit edilen vatandaşlarımız için yayımladığı mesajda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz" sözleriyle PKK'nın vatandaşlarımızı insanlık dışı şekilde katletmesine tepki gösterdi.