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Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine açık olacak

Gaziantep Valiliği, oluşan araç trafiği ve buna bağlı olarak yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama olması nedeniyle Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağını bildirdi. Deprem nedeniyle hasar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, araç trafiğine kapatılmıştı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:51 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Nurdağı-Gaziantep yolu.

Nurdağı-Gaziantep yolu.

Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine açık olacak.

  • Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda araç trafiğinin çok yoğun olduğu belirtildi.
Bu yüzden yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluştuğu vurgulanan açıklamada,
"Bu nedenle Nurdağı-Gaziantep devlet yolu ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır.
Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadesi kullanıldı.
Deprem nedeniyle hasar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, araç trafiğine kapatılmıştı.


#Nurdağı
#Gaziantep
#Deprem
36 dakika önce
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Nurdağı-Gaziantep yolu sadece acil araç geçişlerine açık olacak
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