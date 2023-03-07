Nurdağı ve İslahiye'de acil yıkım kararı alınan bin 224 binadan 950'si yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, konteyner kent ve prefabrik ev çalışmaları devam ediyor. 190 konteyner, depremzedelere dağıtılırken, tamamlanmasıyla 4 bin 82 konteynere de 16 bin afetzede yerleştirilecek. TOKİ yetkilisi inşaat mühendisi Bülent Turgut, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda barınmaları için çalışıyoruz. Öncelikle altyapı yapıyoruz burada. Altyapının yanında gelen konteynerlere yerleştirip, bağlantılarını yapıp, vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Şu ana kadar 190 aileyi konteynerlere yerleştirdik. 15 Mart’a kadar hepsini tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.