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Nurdağı'nda binaların yarısının yıkımı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 50'sinin yıkımı tamamlandı.

15:17 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Nurdağı

Nurdağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde
Nurdağı
'nda, 4'ü uzun erişimli makas olmak üzere 40 iş makinesi ve 70 kamyonla 7269 sayılı Kanun kapsamında hukuki süreçleri tamamladıktan sonra acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Çevre güvenliği alarak yıkım işlemlerini yapan ekipler, günlük ortalama 5 bin metrekare yapının yıkımını gerçekleştiriyor.

Enkazların taşındığı alanlarda ise jandarma ekipleri 24 saat güvenlik önemli alıyor.



#acil yıkım kararı
#binaların yıkımı
#Gaziantep
#Nurdağı
2 saat önce
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Nurdağı'nda binaların yarısının yıkımı tamamlandı
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