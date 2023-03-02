Nurdağı'nda binaların yarısının yıkımı tamamlandı

Depremden az etkilenen Gaziantep ve Adana gibi illerde üretimin devam ettiğini Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da ise çarkların dönmeye başladığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ''Burada devlet ve özel sektör olarak depremzede yurttaşlarımızın bölgede kalmalarını ve yeniden işe dönüşlerini cazip hale getirecek adımları atmamız gerekiyor. Bölgedeki fabrikalarda işine dönen depremzedeye çalıştığı firmadan alacağı maaşa ilave olarak en az 6 ay süre ile bir maaş da devletimiz verebilir.” dedi.