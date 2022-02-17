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İSTANBUL

Obsesif kompulsif bozukluğu olan avukat komşusuna hayatı dar etti

Medyaya “Avukat Osman Karakuş'a kiracıdan saldırı” şeklinde yansıyan olayın aslı farklı çıktı. İddialara göre Avukat Karakuş, komşusu Yaraşır ailesini kedi besleme kavgası sonrası başlayan husumet sonucu, ‘mesnetsiz’ iddialarla tuzak kurarak farklı şekillerde hedef aldı. Kendisine saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Murat Yaraşır’a da benzer şekilde tuzak kurdu. Saldıran kendisi olmasına rağmen ailesine çektirdiği videoyla mağdur kendisiymiş gibi yansıttığı öne sürüldü. Avukat Karakuş’un obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü, raporlara rağmen avukatlığa devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Obsesif kompulsif bozukluğu olan avukat komşusuna hayatı dar etti
Osman Karakuş (solda)

Geçtiğimiz aylarda, bazı haber sitelerinde “Küçükçekmece’de tahliye davası açan avukata saldırı” ve “İstanbul’da kiracı, avukatı beyzbol sopası ile dövdü” başlıklarıyla haberler yayınlanmıştı.

AVUKATA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Haberlerde, İstanbul Küçükçekmece’de ev sahibinin avukatıyla aynı apartmanda oturan Murat Yaraşır’ın, avukat Osman Karakuş’un tahliye davası açtığını öğrenmesi sonucu Yaraşır’ı önce tehdit ettiği sonra da beyzbol sopasıyla saldırdığı belirtiliyordu.

Karşılıklı suç duyurularının ardından, Murat Yaraşır gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İki tarafın da darp raporu bulunmasına rağmen, olay ‘adalete saldırı’ olarak yansıtıldı.

MESNETSİZ İDDİALARLA HEDEF OLDULAR

Ancak olayın aslının bundan ibaret olmadığı, obsesif kompulsif bozukluk hastası Karakuş’un, husumetli olduğu aileyi mesnetsiz iddialar ve tuzaklarla hedef aldığı, kendisine saldırdığını iddia ettiği Murat Yaraşır’a da tuzak kurduğu öne sürüldü.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

İddialara göre avukat Karakuş’un Yaraşır ailesini hedef aldığı olaylar silsilesi, Karakuş’un, kavga ettiği Murat Yaraşır’ın annesine “Kedilere mama veriyorsun, veremezsin. İşlem başlatacağım” demesiyle başladı ve silahla tehdit etmeye kadar vardı. Daha sonraki süreçte asansörde karşılaştığı Murat Yaraşır’a, annesini hedef alan sözler söyledi.

  • Karakuş’un, “Murat Yaraşır daha önce kardeşimi de yaraladı” dediği olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti: Osman Karakuş’un kardeşi, evinin önünde karşılaştığı anne Yaraşır’a küfürler etti. Ardından çıkan arbedede yere düştü. Burnundan ve ayağından yaralanan adam, ailenin yardım teklifini de kabul etmedi.

Yaşanan olaylar bununla da sınırlı değil. Karakuş farklı zamanlarda aileyi tehdit etmeyi sürdürdü. Anne Yaraşır’ın torunlarını öldürmekle tehdit ettiği de öne sürülenler arasında. Basına "Avukat Osman Karakuş'a saldırı" olarak yansıyan olay ise iddialara göre anne Yaraşır'ın, ev sahibinin maliyeye borcu olduğu gerekçesiyle elden istediği kirayı artık bankadan ödeyeceğini söylemesiyle başladı.

ÖDENEN KİRALAR YOK SAYILDI

Bunun üzerine aileden evden çıkmaları istendi. Avukat Osman Karakuş, yakın arkadaşı olan ev sahibiyle, elden ödenen kiraları ödenmemiş sayıp icraya verdirdi. Ardından bir apartman toplantısında, icra dosyalarını paylaşarak ailenin kişisel verilerini yayınladı. Murat Yaraşır hakkında uzaklaştırma kararı aldırtarak ona dair bilgileri de paylaştı.

SALDIRI ANI NASIL GELİŞTİ?

Bu gelişme üzerine restleşen iki taraf, apartmanın bahçesinde buluştu. Avukat Karakuş'un beyzbol sopasıyla gelip Murat Yaraşır'a vurmasıyla kavga başladı. Arbede sonrası Yaraşır, olay daha fazla uzamasın diye sopayı alıp giderken, avukat Karakuş'un ailesi de önceden ayarlanmış bir şekilde otopark kapısından o anları kayıt altına aldı. O görüntüler, Yaraşır'ın avukat Karakuş'a saldırdığı şeklinde yansıtıldı.

İki tarafından darp raporu bulunmasına rağmen, Murat Yaraşır, bu olay sonrası mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra, baronun 'adalete saldırı' eyleminin ardından yakalanıp tutuklandı. Sivil hayatta ve hafta sonu yaşanan olay, Karakuş, görevini icra ederken yaşanmış gibi yansıtıldı.

"OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU VAR"

Osman Karakuş hakkında önemli bir iddia da mevcut. Karakuş obsesif kompulsif bozukluluğunun bulunduğu, OKB raporunun olduğu ve şizofreni ilaçları kullandığı öne sürülüyor. Tüm bunlara rağmen avukatlık görevini icra etmeye devam ettiği belirtiliyor.

27 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Yaraşır’ın ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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