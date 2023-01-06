Ocak ayı ortalarından sonra soğuk havalar kendisini gösterecek

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar aralık ve ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.

Ocak ayının 15’inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.

FOTOĞRAF 8 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında kara kış olarak bilinen, eskilerin amansız elli adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve kara kışın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını amansız kelimesinden aldığına dikkati çekerek, Amansız kelimesi mana olarak aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir. diye konuştu. 11 Ocaktan itibaren yaşanmaya başlayacakNormal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocakta başladığını fakat bu yıl tarihlerin omega blokajı nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocaktan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere amansız elli denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür. dedi. Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, amansız elli soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti. Bu durumda bu kış kısa sürecekABD, Japonya, Filipinler, Meksika gibi okyanusa kıyısı bulunan ülkelerde görülen tayfunlara farklı isimlerin verildiğine işaret eden Köse, o ülkelerde bu isimlerin her yıl değiştiğine değinerek şunları kaydetti:Tayfunlara isim verme fikri çok eskilere dayanmıyor. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru Avustralyalı bir meteorolog, tayfunlara kadın isimleri vermeye başladı. Bu fikri benimseyen Amerika Ulusal Tayfun Merkezi, 1953 yılından itibaren uygulamayı resmen yürürlüğe koydu. Atalarımız ise uzun yıllar yaptıkları gözlemler ile sayılı fırtına ve günlere hafızalarda kalacak, o fırtınayı nitelendiren isimler vermişlerdir. Örneğin eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için kestane karası fırtınası ismini vermişlerdir. Zira kestane dikenli bir meyvedir, toplaması zor ve zahmetlidir. Eylülün son haftası genelde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve fırtına ile birlikte ani sıcaklık düşüşünün ardından dökülen kestaneler nedeniyle kestane karası fırtınası adını almıştır. Benzer durum, amansız elli için de geçerlidir. Köse, eski kuşaklarda Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer inanışının hakim olduğunu dile getirerek, Atalarımızın bu tahminine göre, geçen güz neredeyse yağmur yağmadı. Bu durumda bu kış kısa sürecek. Bu tahmini bir yere not alıp, tutup tutmayacağını hep birlikte yaşayarak görelim. ifadesini kullandı. 'Amansız elli' soğukları geliyor: Uzman isim tarih verip uyardı Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, Türkiye'de gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğuklarının yaşanacağını belirtti.

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İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa’da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya’nın da olduğu 8 ülkede en sıcak ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.

"Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, “Hemen hemen bu aylarda hiç yağış almadık. Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti. Mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde bir sıcaklık ile seyretti. Ocak ayının ilk haftası da bu şekilde geçiyor. Bu durum hem İstanbul hem de Anadolu için de geçerli" ifadelerini kullandı.



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Güven Özdemir

"Akdeniz'e salı günü kuvvetli bir alçak basınç sistemi geliyor"

Yüksek basıncın etkisiyle sis, buzlanma ve kuru soğuk gibi olayların olduğunu belirten Özdemir, “Önümüzdeki günlerde bu olaylar etkisini sürdürecek ancak bugün itibariyle alçak basınç sisteminin Karadeniz kıyılarında görüldüğünü söyleyebiliriz. Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri yağış alabilir. Akdeniz’e Salı günü kuvvetli bir alçak basınç sistemi geliyor” dedi.

"İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacak"

Kar yağışının İstanbul ve Marmara bölgesinde şu anlık görünmediğinin altını çizen Özdemir, “İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olacaktır. Şu anlık kuvvetli bir kar yağışının görünmediğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

"Çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor"

Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

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"Soğuk hava dalgaları Amerika kıtasına doğru aktı"

Avrupa’nın en sıcak Ocak ayını yaşamasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Özdemir, “Sistemlerdeki modellerde gördüğümüz kadarıyla, soğuk havalar Kuzey bölgelerde kaldı. Daha çok bu soğuk hava dalgaları Amerika kıtasına doğru aktı. Bu hava Avrupa’nın bir kısmını tek gördü. Yüksek basınç sırtları nedeniyle İskandinav yükseği ve Azor yükseği bunu engelledi. Yüksek basınçtan kaynaklı olarak son günlerde sis olayları da yaşanıyor” dedi.

"Barajlarımız doluluk oranı yüzde 30 civarında yer alıyor"

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barajlardaki su seviyesi de düştü. Barajlarımız doluluk oranı yüzde 30 civarında yer alıyor. Yağışların çok fazla olmaması durumunda yaz mevsiminde kurak bir döneme giriş yapabiliriz. Su açığımız var, sonbahar ve kış mevsiminin ilk ayları kurak geçti.”

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Meteoroloji’den 14 il için kar yağışı uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün 14 il için kar yağışı uyarısı yapılırken Marmara Bölgesi’nde de yağmurlu bir hava beklendiği belirtildi.