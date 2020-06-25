"Öcalan barış ışığıdır" diyen HDP Eş Başkanı Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, TV5’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Kimse sizinle görüntü vermek istemiyor"
Konuk olduğu programda Sancar'a “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor.
HDP Eş Başkanı Sancar'a açıkça soruldu
Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?”sorusu yöneltildi.
"Bu soru çok yanlış bir soru"
Sancar, partisinin hiçbir şekilde PKK ile yakından uzaktan alakası olmadığını belirterek, "Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki…
"Hiçbir ilişkimiz yok"
Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum." dedi.
- Ne demişti?
- Sancar, HDP Eş Başkanı olduğu kongrede İmralı'daki terörist başı için “İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Gelin Dolmabahçe Mutabakatı’yla başlayalım. Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olacaktır” ifadelerini kullandı.