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Gündem "Öcalan barış ışığıdır" diyen HDP Eş Başkanı Sancardan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması
POLİTİKA

"Öcalan barış ışığıdır" diyen HDP Eş Başkanı Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması

HDP Eş Başkanı olduğu gün kongre salonunda eli kanlı terörist Öcalan için 'barış ışığı' ifadesini kullanan Sancar, katıldığı TV programında terör örgütü PKK ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını savundu.

Haber Merkezi Diğer
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar (arşiv).
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar (arşiv).

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, TV5’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kimse sizinle görüntü vermek istemiyor"

Konuk olduğu programda Sancar'a “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor.

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HDP Eş Başkanı Sancar'a açıkça soruldu

Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?”sorusu yöneltildi.

PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı
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PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

"Bu soru çok yanlış bir soru"

Sancar, partisinin hiçbir şekilde PKK ile yakından uzaktan alakası olmadığını belirterek, "Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki…

OYNAT 00:54
"Öcalan barış ışığıdır" diyen HDP'li Mithat Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması
HDP Eş Başkanı olduğu gün kurultay salonunda eli kanlı terörist Öcalan için 'barış ışığı' ifadesini kullanan Sancar, katıldığı TV programında terör örgütü PKK ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını savundu.

"Hiçbir ilişkimiz yok"

Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum." dedi.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer
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HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde partililer "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı attı
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona 'Yaşasın Rojava direnişi' sloganlarıyla giriş yaptı.

HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
OYNAT 00:22
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde teröristler için ant içildi
HDP'nin Küçükçekmece Belediyesi'ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi skandala sahne oldu. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.


DHA
HDP kurultayından bir kare.

  • Ne demişti?
  • Sancar, HDP Eş Başkanı olduğu kongrede İmralı'daki terörist başı için “İmralı’nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Gelin Dolmabahçe Mutabakatı’yla başlayalım. Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olacaktır” ifadelerini kullandı.


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