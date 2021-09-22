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ANKARA BİLİM

'Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde güneş panellerinde kullanılan hücrelerin üretiminin yapıldığı Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi'nin (GÜNAM) yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Raşit Turan "Türkiye’nin harcadığı tüm elektrik enerjisini sağlamak için kurmanız gereken güneş panellerinin toplamı Tuz Gölü kadardır" dedi.

Haber Merkezi DHA
ODTÜlü profesör önerdi: Türkiyenin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter
Prof. Dr. Raşit Turan, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Raşit Turan, kuraklık, sel gibi büyük doğa olaylarına neden olan iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi ve güneş enerjisine yönelinmesi gerektiğini söyledi.

'FOSİL YAKIT KULLANMAKTAN VAZGEÇMELİYİZ'

ODTÜ GÜNAM kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, atmosferdeki karbondioksit miktarı artıkça dünya atmosferinin ısındığını, bunun sonucunda iklim değişikliği olaylarını gözlemlediklerini söyledi.

Turan, "Atmosferin sıcaklığı her yıl bir miktar daha artıyor. Ve beklenen o ki eğer bunun karşısında bir önlem alınmazsa bir süre sonra bu geri dönülmez bir şekilde iklimin değişmesi söz konusu olacak. Bu da kuraklık, sel gibi büyük doğa olayları olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gerekiyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için yapılması gereken en önemli şey fosil yakıtlarının kullanımından vazgeçmektir. Yani bizim artık odun yakmaktan, doğal gaz yakmaktan, kömür yakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Alternatif enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor. Bizim ihtiyacımız olan enerjinin binlerce katını güneş enerjisi bize sağlıyor; her şeyimizi güneş enerjisinden sağlamamız mümkün" diye konuştu.

'GÜNEY TOROSLAR BU İŞ İÇİN ÇOK UYGUN'

Prof. Dr. Turan, güneş panellerinin elektrik üretiminde kullanılması gerektiğini belirterek, "Türkiye’nin harcadığı tüm elektrik enerjisini sağlamak için kurmanız gereken güneş panellerinin toplamı Tuz Gölü kadardır. Dolayısıyla alanla ilgili bir sıkıntımız yok. Türkiye’de çok sayıda ve hiç kullanılmayan bu işe uygun birçok alan var; özellikle Güney Toroslar bu iş için çok uygundur. Türkiye’de bir alan ya da arazi sıkıntısı söz konusu değil. Biz de burada güneş panellerinde kullanılan hücrelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunu AR-GE düzeyinde yapıyoruz. Üretimimiz prototip düzeydedir. Asıl kütlesel üretimi firmaların yapması gerekiyor. Bunu yapan firmalar da Türkiye’de oluşuyor. ODTÜ GÜNAM Türkiye’de tanındığından daha çok Avrupa’da tanınıyor. Bir çok Avrupa kuruluşu bizi çok iyi biliyor. Bizim yaptığımız AR-GE onların da ilgisini çekiyor." dedi.

'HEDEFİMİZ YÜKSEK TEKNOLOJİLER ÜRETMEK'

Türkiye’nin güneş enerjisi konusunda önünde çok büyük fırsatlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Hiçbir enerji teknolojisi güneş enerjisi kadar yerlileştirilemez bu kadar kısa sürede. Bu konuda Türkiye’nin önünde çok büyük fırsatlar var; kendi markasını oluşturma, kendi ekosistemini oluşturmak gibi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bu sistemlerde yerlilik ve millilik oranını bir anda yüzde 80’lerin üzerine çıkarmak hiç zor bir işlem değil. Onun burada yapılabilirliği çok mümkün. Örneğin araba konusunda Türkiye’nin girişimleri var. Ama bir araba markası oluşturmak çok zor bir iş. Dünyanın birçok ülkesinde çok gelişmiş ve oturmuş araba markaları var. Sizin orada kendinize bir yer açmanız o kadar kolay değil. Ama yeni gelişmekte olan güneş enerjileri teknolojileri sektöründe daha ortada bilindik bir marka bile yok.

Türkiye şu anda elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 4’ünü güneşten sağlıyor. Bu oran çok hızlı bir şekilde yüzde 50’lere ulaşabilir. Güneş enerjisi teknolojisi üretiminde de yüzde 80’lere ulaşabiliriz. Yani bu sistemlerin üretimindeki yerlilik payının yüzde 80’lere çıkması çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Biz burada 12 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Birçok bilgi geliştirdik. Ve şirketlere bunu aktarmaya çalışıyoruz. Ve bizim hedefimiz Türkiye'yi bu orta gelir bölgesinden çıkararak katma değeri yüksek teknolojik ürünler üreten bir ülke haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinde dev atılım: Avrupa'nın en büyüğü olacak
EKONOMİ
Güneş enerjisinde dev atılım: Avrupa'nın en büyüğü olacak

2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük güneş enerji santrali: Elektrik üretimine başladı
FOTOĞRAF 17
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Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali, tamamen bittiğinde toplam 1300 megavat güce sahip olacak.
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Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin, 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor.
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Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde, bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.
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Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Şu an da tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük dedi.
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Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, O dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın da gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği bir proje. Çünkü bu proje Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payını artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak fabrika açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos'ta yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları (bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi diye konuştu.
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Santralde enerji üretiminin de başladığını belirten Ata, Tabii ki 1300 megavatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu anda enerjilendirilmiş bir alan. 4 megavatlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da Enerji Bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor dedi.
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Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve daha verimli panellerin üretimi için çalışıldığını belirten Ata, YEKA projesi, yenilenebilir enerjinin payını artırmakla kalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de yerli olarak geliştirilmesini temin ediyor. Orada sadece fabrika yok. Ar-Ge merkezimiz var. Şu anda 110 personel, 100'ün üzerinde mühendis Ar-Ge merkezimizde bu panellerin, güneş hücrelerinin daha verimlilerini geliştirmek için çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda daha verimli paneller üreteceğiz. Daha verimli hücreler üreteceğiz. Hücre teknolojisini, fotovoltaik panel teknolojisini geliştireceğiz. Yenilenebilir enerjinin payının arttırılması sadece ülkemiz açısından değil, insanlık açısından da çok büyük bir adım. Çünkü son yüz yılda özellikle fosil yakıtlarının inanılmaz boyutlarda tüketilmesi sonucu küresel boyutta iklim değişiklikleri, ısınma oldu. Bu görmüş olduğunuz havza eskiden bir göldü. Bulunduğumuz yerde halk 30 yıl önce balık avlıyormuş. Peki neden kurudu? Son 30 yılda buradaki buharlaşma yağışın tam üç katı gerçekleşmiş. Küresel iklim değişikliğinin sonucu. Bu da bir ironi. İnsanlığın fosil yakıtlarını inanılmaz boyutlarda kullanmasıyla kuruyan bir göl yatağına biz bugün güneş panellerini kurarak bir yerde iklim değişikliğine dur diyoruz. Engellemek için çok büyük bir katkıda bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.
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Projenin 32 ayda tamamlanacağını belirten Murtaza Ata, projenin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceklerini söyledi. Ata, 32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat. Biz buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılayacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız dedi.
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Santralin uzaydan görülebileceğine de dikkat çeken Murtaza Ata, Uzaydan görülen Çin Seddi gibi insan yapıları vardır. Burası Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane futbol sahasını buraya sığdırabiliriz dedi.
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Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen bir sisteme sahip Karapınar Güneş Enerji Sistemi, böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek.
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Panellerin iki yüzü de elektrik üretebileceğinden yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak.
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Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.
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2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük güneş enerji santrali: Elektrik üretimine başladı
Konya'nın Karapınar ilçesinde 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Buraya 1300 megavat panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat elektrik üreteceğiz" dedi.


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