Güneş enerjisinde dev atılım: Avrupa'nın en büyüğü olacak

Kalyon Holding’in Konya’da kurduğu Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 700 bin panelle elektrik üretimine başladı. 1 milyar dolarlık yatırımla Ağustos 2020’de ilk paneli yerleştirilen tesiste 9 ayda 700 bin panelin montajı tamamlandı. Faz-1 olarak adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel kurulumu bitti.

PANELLER ANKARA’DA ÜRETİLİYOR

Karapınar Güneş Santrali Birinci Faz Teknik Gezi ve SCADA Binası Temel Atma Programı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, montajı devam eden panellerin geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretildiğine dikkat çekti.

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Yönetim ve Veri Merkezi SCADA Binası’nın temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile diğer davetliler katıldı. SCADA Merkezi’nde konferans salonları, atölyeler ve sergi alanları da olacak.

Kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını dile getiren Kalyoncu, “Santralimizin birinci fazını Allah’ın izniyle tamamlamış olduk. Böylelikle, şimdiden santralimiz Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak” dedi.

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PANDEMİYE RAĞMEN 1,4 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ekonomiye fayda sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Cemal Kalyoncu, “Birinci fazını tamamladığımız santralimizin yatırım bedeli 1 milyar dolar. Bildiğiniz üzere Ankara’daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırımı Allah’ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Cemal Kalyoncu

ÜRETİMİN YÜZDE 20’SİNİ YAPACAK

Santralin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye’de güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını ifade eden Kalyoncu, şu bilgileri verdi: “Fabrikamız ve santralimiz yıllık 1,5 milyon ton karbon emisyonunu ve yaklaşık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını önleyecek. SCADA Merkezi, yalnızca bir yönetim binası değil, Türkiye’de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek. Geleceği, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjinin değerini temsil eden bu görkemli yapı burada yükselecek" dedi.

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Çevreci enerjide Türkiye atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji politikalarının önemine değinerek, “Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak. 3-4 yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9 bin 660 megavat ile dünyada 12’nci, Avrupa’da 7’nci sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7 bin 154 megavat ile dünyada 13’üncü, Avrupa’da 7’nci sıradayız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Türkiye’nin bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıyor” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Beceriksiz zihniyetler yüzünden uzun yıllar ilerlemeden hak ettiğimiz payı alamadık” diye konuştu.

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