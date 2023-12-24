Türkiye 6 şehidinin acısını yaşarken, PKK’lı teröristler dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki Metina-Zap sınırında bulunan üsse bir saldırı daha düzenledi. 2 saate yakın süren çatışmada 6 asker şehit düştü, 1 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, dünkü sızma girişimine ilişkin de şu açıklamayı yaptı: “Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. ”

Enes Budak Kemal Aslan

“Oğlum şehit oldu ne mutlu bana”

Metina-Zap sınırında şehit olan Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın (22) Elazığ’daki, Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25) Yozgat Sorgun’daki, Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki, Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın Çorum’daki, Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın Mardin’deki, Uzman Çavuş Abdülkadir İyem’in Gaziantep’teki baba ocağı acı haberlerle yasa boğuldu. Acı haberi alan şehit Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 6 şehidin ismini paylaşarak, “Oğlum şehit oldu ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

Ahmet Arslan Semih Yılmaz

IRAK VE SURİYE’YE HAVA HAREKATI: 29 hedef yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıların ardınan Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hesabından “Şehitlerimiz için” başlığıyla yapılan açıklamada Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Sisle sızdılar

Irak’ın kuzeyinde 6 askerin şehit olduğu 22 Aralık’taki saldırının ayrıntıları netleşiyor. Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlerin kış üslenmesine mani olan komandolar, bir yandan da ağır kış şartları altında teröristleri takip ediyordu. ABD’nin eğitip desteklediği PKK’lı teröristler, önceki akşam görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havayı fırsat bilerek üs bölgesine saldırdı.

ROKETATARLA SALDIRDILAR

Teröristler, uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla Hakkari 1. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı geçici üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Komandoların anında karşılık vermesiyle birkaç terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalar sürerken ikinci tim de üs bölgesine desteğe gitti. Teröristler kaçmaya çalıştı ancak kahramanlar peşlerini bırakmadı.

KAÇAMADILAR

Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Saldırının hemen ardından aynı bölgede 7 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, “Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” mesajını paylaştı.

6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ

İlk saldırı anında 3, akabinde sağlanan sıcak temasta da 3 olmak üzere 6 askerimiz şehit düştü. Alçak saldırıda Piyade Teğmen Ramazan Günay (24), Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32), Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (31), Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca (23), Çağatay Erenoğlu (25) ve Emre Taşkın (22) şehit oldu, 1 binbaşı da yaralandı. Yaralı binbaşının tedavisi sürüyor.

Ramazan Günay

HAFTALARDIR KAR ALTINDA

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiği bilgisini verdi. Mağaralardaki teröristlerin bu durumu fırsat bilerek üslere uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırdığı öğrenildi.

Şehit Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu

Gaziydi şehit oldu

Şehit aileleri acı haberlerle gözyaşlarına boğulurkan kahramanlardan geriye yürek yakan hikayeleri kaldı. Sinoplu şehit Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit askerin geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralandığı öğrenildi. Teröristlerle girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan Erenoğlu, tedavisinin ardından tekrar görev yerine dönmüş.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın

Geçen yıl göreve başlamış

Malatya nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, 4 kardeşin en küçüğüydü. Evlatlarının acı haberi, Engin ve Ümmühan Taşkın çiftini 4 gün önce gittikleri umrede yakaladı. Geçen yıl göreve başlayan Taşkın’ın bir kardeşinin de TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada daha önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Taşkın’ın “Şehit olursam bunu paylaşın” sözleri yürekleri burktu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan

2 çocuğu yetim kaldı

Denizlili şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehidin çocukları son saldırıyla yetim kaldı. Şehit askerin kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olduğu, geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı

4 ay önce evlenmiş: Bebeğini göremedi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, 4 ay önce evlenmişti. Eşinin hamile olduğu öğrenilen şehit asker, doğacak bebeğini göremedi. Acı haberle sarsılan şehit eşi Seda Yazıcı, “Benim kızım babasız kaldı. Kime ‘Baba’ diyecek benim kızım? Ne diyeceğim, ‘Baban toprak oldu’ nasıl diyeceğim ben ona” diye gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca

Göz kırpmadan can veririz

Tokatlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın sosyal medya hesabındaki mesajı, yürekleri dağladı. Şehidin sosyal medya profilinde “Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için” yazdığı görüldü. Ondan geriye kalan bu mesaj, Karaca’nın vatan sevdasını gözler önüne serdi.

Babaevi yenilenecek

Şehit Yasin Karaca’nın Tokat’taki babaevinin durumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin babaevi kısa sürede yapılıp aileye teslim edilecek.

Öfkemiz acımız kadar büyük

Siyasilerden şehitlere rahmet, teröre lanet yağdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen 6 asker için sosyal medya hesabından “Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak, mukaddes ve mukadder bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir” mesajını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kabinedeki tüm bakanlar da şehitler için taziye mesajı yayınladı.

* Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun.







