Oğlumun terörist olmasını istemiyorum

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 2 aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor. Diyarbakır'dan baba Salih Aylu da oğlu 20 yaşındaki Mehmet Aylu'nun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek oturma eylemine katıldı. Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, eyleme başladı.

Latife Ödümlü

20 AİLE OLDU

Eyleme katılan aile sayısı da 20'ye ulaştı. Baba Aylu, Mehmet I. isimli HDP’linin oğlunu sürekli arayarak tehdit ettiğini ve zorla nevruza götürdüğünü söyledi. Mehmet I.’nın HDP kongrelerine katıldığını belirten baba Aylu, "Mehmet I. nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. 22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım" dedi.

KAMPA GÖTÜRMÜŞLER

Nevruzdan sonra çocuğuna ulaşmak için her yolu denediğini söyleyen Aylu, “Çocuğumu tehdit eden Mehmet I.’nın ailesine ulaştım. Ailesi üzerinden Mehmet I. ile konuştum. Bana çocuğumu unutmam gerektiğini söyledi. Ben onu polise şikayet etmiştim. Bana 'Beni neden şikayet ettin? Türkiye Cumhuriyeti’nden de senden de korkmuyorum' dedi. Oğlumun önce Kandil’e sonra Metina’ya götürüldüğünü ve kod adının ‘tekoşer’ olduğunu söyledi. Oğlumu geri istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun asla terörist olmasını istemiyorum” diye konuştu.

REKLAM

KAPI KAPI DOLAŞTIM

Anne Latife Ödümlü ise, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okuyan ve on aydır haber alamadığı oğlu Özgür’ün (23), oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi. Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu: “İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım." Çocuklarını terör örgütünden korumak için yıllar önce Ordu’ya taşındıklarını söyleyen anne Ödümlü, “Biz terörden kaçtık ama oğlumu üniversitede kandırdılar” dedi.

GÜNDEM Yalnız değilsiniz