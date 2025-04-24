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Oğlunun çabaları yetersiz kaldı: Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Oğlunun çabaları yetersiz kaldı: Boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

23:2424/04/2025, Perşembe
IHA
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Boğazına yediği yemeğin lokması takılan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Boğazına yediği yemeğin lokması takılan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'da oğlu yemek yediği sırada yaşlı kadının boğazına lokma takıldı. Nefessiz kalan kadın için oğlunun çabaları yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 95 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğluyla birlikte yemek yerken boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Aliye Tanç'ın (95) boğazına oğlu ile birlikte yemek yerken lokma takıldı. Nefessiz kalan Tanç için oğlunun çabaları da yetersiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tanç'ın ölüm haberi ile oğlu yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tanç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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