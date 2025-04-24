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Okul önünde şüpheli çanta paniği: Okul bahçesi boşaltıldı

Okul önünde şüpheli çanta paniği: Okul bahçesi boşaltıldı

18:5024/04/2025, Perşembe
IHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okulun duvarındaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan gıda maddesi çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun duvarındaki sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekip vatandaşları ve okul bahçesindeki öğrencileri bölgeden uzaklaştırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

 Bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale edip, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantadan gıda maddeleri çıktı. 

Ekipler çantanın sahibinin belirlenebilmesi için çalışma başlatırken, müdahalenin ardından okul önündeki yaya ve araç trafiği de normale döndü.

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