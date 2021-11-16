Öğrenci yurdunda acı olay: Üniversiteli İrem yaşamını yitirdi

Kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün, çıktığı balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi’nde meydana geldi.
Üç çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı.
Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer’in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı.
Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.
Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül’ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi.
'VİDEO İZLEYİP GÜLÜYORDU, YERE YIĞILDI'<br><br>Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, \"Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu\" dedi.
Muzaffer Gül’ün cenazesi, Kızılkaş Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
Küçük Muzaffer'in kahreden ölümü: Telefonda video izlerken bir anda yere yığıldı
Adana'da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran 7 yaşındaki Muzaffer Gül, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.