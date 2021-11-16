Gündem Öğrenci yurdunda acı olay Üniversiteli İrem yaşamını yitirdi
MARDİN

Öğrenci yurdunda acı olay: Üniversiteli İrem yaşamını yitirdi

Mardin'de kaldığı yurdun 8’inci katındaki balkonundan düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Öğrenci yurdunda acı olay: Üniversiteli İrem yaşamını yitirdi
İrem Zeynep Aygün

Kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün, çıktığı balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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​Küçük Muzaffer'in kahreden ölümü: Telefonda video izlerken bir anda yere yığıldı
FOTOĞRAF 11
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​Olay, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi’nde meydana geldi.
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Üç çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı.
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Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer’in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı.
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Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.
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Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül’ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi.
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'VİDEO İZLEYİP GÜLÜYORDU, YERE YIĞILDI'<br><br>Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, \"Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu\" dedi.
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Muzaffer Gül’ün cenazesi, Kızılkaş Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
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​Küçük Muzaffer'in kahreden ölümü: Telefonda video izlerken bir anda yere yığıldı
Adana'da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçıran 7 yaşındaki Muzaffer Gül, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
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İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
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İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

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