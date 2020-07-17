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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cüler askeri okullardaki öğrencileri uyguladıkları iğrenç işkenceler

Öğrencilere iğrenç işkence: Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler

FETÖ’nün askeri okullarda uyguladığı iğrenç işkenceler ortaya çıktı. İzmir’de ifade veren öğrencilerden biri, domuz pisliği ve foseptiklerin bulunduğu alanlarda süründürüldüklerini anlattı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün askeri okullarda uyguladığı şok mangalarına maruz kalan askeri okul öğrencilerinin verdikleri ifadeler, örgütün insanlıktan nasıl çıktığının bir göstergesi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK’daki elemanları tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda kendilerinden olmayan öğrencilere uyguladıkları işkence gibi uygulamalarıyla ilgili soruşturma açtı. İşkenceye uğrayanlar tarafından savcılığa 800 dilekçe ulaştı.

DOMUZ PİSLİĞİNDE SÜRÜNDÜK

Soruşturmada FETÖ’nün şok mangalarına maruz kalan askeri öğrencilerin şikayetçi sıfatıyla ifadesi alındı. Öğrencilerden Ö.G. ifadesinde uğradığı işkencelerin detaylarını anlattı. Menteş’e gittiği ilk gün işkencelere başlandığını aktaran Ö.G. şunları anlattı: “Geceleri uyutulmadık. Bazen yemek yememize dahi izin verilmedi. Pek çok kez, özellikle domuz pisliğinin veya foseptiğin bulunduğu alanlarda süründürüldük.”

TUVALET SUYU İÇİRİYORLARDI

  • FETÖ işkencesine maruz kalan Ç.G. ise “Tuvaletten doldurulan pis suları istifra ettirene kadar içirdiler. ‘Ben bir işe yaramam’ şeklinde bağırtılarak eğitim alanındaki platformdan atlatılıyorduk. Çöp kovasına baş aşağı sokulup, ‘Ben çöpüm’ diye bağırtılıyorduk” dedi. Diğer mağdur F.E. ise, “Dinlenmelerde diğer Harbiyeliler gibi istirahat verilmiyordu. Okulda ise koridoru sürünerek temizlemeye zorlanıyordum” ifadelerini kullandı.

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