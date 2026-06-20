Öğrenmeyi ezberle karıştırıyoruz

Katılımcıların ortak eleştirilerinden biri de sınav merkezli eğitim sistemi oldu. Akademisyenler, öğrencilerin bilgiye değil nota odaklandığını, bunun da öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat İnce, “Öğrenme bilgi sahibi olmak değil, bilgiyle ilişki kurabilmek ve onu kullanabilmektir. Bugün öğrenciler çok sayıda formül öğreniyor ancak bunların günlük hayattaki karşılığını kurmakta zorlanıyor" şeklinde konuştu.