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Öğretmen adayı ve jüri mülakat günü belli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarındaki mülakat sisteminin detayları netleşiyor. Buna göre öğretmen adayları jüri üyelerini, jüri de adayları mülakat günü öğrenecek. Mülakat sürecinin kamera kaydına alınacağı yeni sistemde, adaylar mülakatın son beş dakikasında verdiği cevapları kağıda yazıp, altına da imza atacak. Olası itirazlarda üst kurul, değerlendirmesini bu veriler ışığında yapacak.

Uğur Duyan
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Mülakatta herhangi bir haksızlığın yaşanmaması için jüri önünde yapılan tüm görüşmeler kamera kaydına alınacak.

Mülakatta herhangi bir haksızlığın yaşanmaması için jüri önünde yapılan tüm görüşmeler kamera kaydına alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen mülakatlarını hangi esas ve usullere göre yapacağı şekillenmeye başladı. Öğretmen mülakatlarında alan bilgisinin ölçüleceği öğrenildi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni mülakat sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.


MÜLAKAT GÜNÜNDE ÖĞRENECEK

Edinilen bilgiye göre, mülakata girecek aday kimin önünde mülakata gireceğini bilmeyecek. Aynı şekilde jüri üyeleri de değerlendirmeye alacakları öğretmenlerden mülakat günü haberdar olacak.


ALAN BİLGİSİ ÖLÇÜLECEK

Öğretmenlerin alan bilgisini ölçecek olan jüri üyelerinin kimlikleri mülakat gününe kadar saklı tutulacak. Jüri üyeleri, hangi öğretmenleri mülakat edeceklerini mülakat günü açıklanacak listelerde görecek.


YANITLAR EVRAKA GİRECEK

Mülakata giren öğretmenlerse mülakatın son beş dakikasında jüriye hangi yanıtları verdiğini bir evraka yazacak ve altına imzasını atacak. Bu evraktaki yanıtlar, mülakat puanına ya da jürinin değerlendirmesine yönelik itiraz halinde açılacak. Üst kurul, değerlendirmesini bu veriler ışığında yapacak.


KAMERA KAYDI OLACAK

Mülakatta herhangi bir haksızlığın yaşanmaması için jüri önünde yapılan tüm görüşmeler kamera kaydına alınacak. Kayıt sistemi gerek mülakat edilenin gerekse mülakat edenin lehine ve aleyhine yaşanacak tüm bilgilerin korunmasını sağlayacak. Üst kurul, öğretmenlerden gelen itirazları bu kayıtları inceledikten sonra görüşecek. Aynı zamanda itirazlar karşısında jüri de bu kayıtlara dayanarak kendi savunmasını yapacak.


#eğitim
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