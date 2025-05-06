"Özellikle uygulama becerileri bizim için çok önemli. Yani kişinin bilgisi kadar bu bilgiyi sınıfa nasıl taşıdığını kendi hitap ettiği öğrenci kitlesine nasıl aktardığı meselesi dolayısıyla biz akademide uygulamalı beceri setini kazansın isteriz. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme sürecine dahil olacağı bir dönemle karşılaşacağız uzman ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenlerimiz yapılacak çeşitli değerlendirmeler sonucunda eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Üniversitelerde doktor öğretim üyesi ve üstün unvanlarda bulunan kişiler bize gelip eğitim personeli olabilecek."