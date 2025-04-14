Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'proje okulunda öğretmen atama iddialarına' ilişkin açıklama: Siyasi manipüle konusu etmesinler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başlıkları;

'YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİNİ ERKEN BAŞLATTIK'

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takvimi ilan ettik.





Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.





'38 BİN ARKADAŞIMIZIN GÖREV SÜRESİ DOLDU'

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.





38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?





'KİMDEN NEYİ ELE GEÇİRİYORUZ, BİZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'YIZ'

Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız.





Utanmaz yalancılık gibi bir kavram kullandı. Sayın Özgür Özel, CHP'nin 2023 Kasım ayındaki kurultay sürecinde delegeler satın alındı. Bu satın alma işini yöneten kişi İstanbullunun parasını çalarak yaptı.





Bu iki önermenin doğal sonucu nedir? Sayın Özel'in şu anda oturduğu koltuk, hırsızlıkla elde edilmiş. Özgür Özel kendi koltuğuyla ilgili yapılan tartışmaların dışına çıkmak için manipülatif söylemlere giriyor.





Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.





Türkiye genelinde 20 civarı okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir.





'DİĞER ÖĞRETMENLERİMİZİN ÇALIŞMAYA İHTİYACI YOK MU?'

Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum.





40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz.







