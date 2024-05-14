Öğretmen atamasında yeni dönem: Mülakat kararı Resmi Gazete'de

Koç Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılara tepki için Filistin'e destek eylemi yaptı. Üniversitenin Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenen protestoda, öğrenciler "Özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir", "Zulme dur de" yazılı pankartlar açtı, Türkçe ve İngilizce sloganlar attı. Yapılan açıklamada "ABD'de vicdan sahibi üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimleri, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir" ifadeleri kullanıldı.