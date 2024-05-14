Öğretmen atamasında yeni dönem: Mülakat kararı Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin aynı zamanda mülakat sisteminin devam edeceğini ancak puanlama sisteminin değişeceğini açıklamıştı.
MÜLAKAT KARARI RESMİ GAZETE'DE
Öğretmen atamalarında gerçekleştirilen mülakatlarda puanın hesaplanmasında yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı uyarınca mülakat puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek.