|
Gündem

Öğretmen atamasında yeni dönem: Mülakat kararı Resmi Gazete'de

Öğretmen atamalarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile mülakat puanının yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

07:39 - 14/05/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin aynı zamanda mülakat sisteminin devam edeceğini ancak puanlama sisteminin değişeceğini açıklamıştı.


MÜLAKAT KARARI RESMİ GAZETE'DE


Öğretmen atamalarında gerçekleştirilen mülakatlarda puanın hesaplanmasında yapılan değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı uyarınca mülakat puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek.





#Mülakat
#Eğitim
#Öğretmen
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye 3 ödeme birden yapılacak: SSK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 10.000 TL altı ve üstü alanlar...