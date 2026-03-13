Yeni Şafak
Öğretmenlere emoji soruşturması başlattı: Okul müdürü görevden alındı

12:0413/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Uşak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde WhatsApp grubundaki paylaşımına emoji atmayan 4 kadın öğretmen hakkında soruşturma başlatan okul müdürü Murat K. Uşak Valiliği tarafından görevinden alındı.

NTV'de yer alan habere göre, Okul Müdürü Murat K. "M. M. İlkokulu Ailesi" isimli WhatsApp grubuna 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi. Müdür bir süre sonra, mesaja beğeni emojisi göndermeyen ve herhangi bir tepki vermeyen kadın öğretmenler A.T., G.Ç., P.B. ve S.Ç. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Okul müdürünün imzasıyla öğretmenlere tebliğ edilen yazıda, gruptaki gönderiye tepkisiz kalmanın "uluslararası protokol ve görgü kuralları" ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesine aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, öğretmenlerin kadın olmalarına rağmen, bilerek, mesajı okumalarına rağmen, tepki vermediklerinin tespit edildiği gibi ilginç ifadelere yer aldı. Yazıda, öğretmenler, “işe kayıtsızlık göstermek” gibi bazı ifadelerle suçlandı.

Öğretmenlere bu yazı üzerine, "devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunduğu" ve "amirlerine karşı küçük düşürücü fiilde bulunduğu" iddialarıyla kınama cezası ve kademe ilerleme cezası verilmesi gündeme geldi. Müdür Murat K. paylaşımlar yaparak,
“Okul müdürünün paylaşımına nezaketen de olsa beğeni ya da teşekkür edilir. Eğer bunlar yapılmıyor ise bu amire kafa tutmak ya da değer vermemek anlamına gelir.”
ifadelerini kullandı.

Okul müdürü görevden alındı

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü hakkında inceleme başlattı ardından görevden alındı. Hakkında soruşturma başlatılan eski Müdür Murat K. sosyal medyadan paylaşım yaparak kendini savundu,
"WhatsApp grubu sanal öğretmenler odasıdır. Amir kutlama mesajı yazmışsa devlet memuru teşekkür eder. Devlet işinde küslük olmaz.”
dedi.

Müdür Murat K. öğretmenlere sosyal medya paylaşımları yaparak tehditler de savurdu.




