Öğretmenlere emoji soruşturması başlattı: Okul müdürü görevden alındı

Uşak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde WhatsApp grubundaki paylaşımına emoji atmayan 4 kadın öğretmen hakkında soruşturma başlatan okul müdürü Murat K. Uşak Valiliği tarafından görevinden alındı.
NTV'de yer alan habere göre, Okul Müdürü Murat K. "M. M. İlkokulu Ailesi" isimli WhatsApp grubuna 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi. Müdür bir süre sonra, mesaja beğeni emojisi göndermeyen ve herhangi bir tepki vermeyen kadın öğretmenler A.T., G.Ç., P.B. ve S.Ç. hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Okul müdürünün imzasıyla öğretmenlere tebliğ edilen yazıda, gruptaki gönderiye tepkisiz kalmanın "uluslararası protokol ve görgü kuralları" ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesine aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, öğretmenlerin kadın olmalarına rağmen, bilerek, mesajı okumalarına rağmen, tepki vermediklerinin tespit edildiği gibi ilginç ifadelere yer aldı. Yazıda, öğretmenler, “işe kayıtsızlık göstermek” gibi bazı ifadelerle suçlandı.
Okul müdürü görevden alındı
Müdür Murat K. öğretmenlere sosyal medya paylaşımları yaparak tehditler de savurdu.