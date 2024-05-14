Öğretmenlik Meslek Kanunu gelecek hafta Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyip "Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız." dedi. Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirdi. Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.