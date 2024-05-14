Milli Eğitim Bakanı Tekin, geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleği, okulda şiddetin önlenmesi ve caydırıcılığı konusunda yeni bir kanun hazırlandığını belirtmişti.
Cezalar yarı oranında artacak
Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirmişti.
Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.
Öğretmenlik Meslek Kanunu gelecek hafta Meclis'te
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta Meclis'e geleceğini bildirdi.