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Öğretmenlik Meslek Kanunu gelecek hafta Meclis'te

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta Meclis'e geleceğini bildirdi.

18:31 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 19:07 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Tekin, geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleği, okulda şiddetin önlenmesi ve caydırıcılığı konusunda yeni bir kanun hazırlandığını belirtmişti.

Tekin,
''Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz''
ifadelerini kullanmıştı.

Cezalar yarı oranında artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir."
demişti.

Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirmişti.

Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.

Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyip "Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız." dedi. Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirdi. Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu gelecek hafta Meclis'te

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta Meclis'e geleceğini bildirdi.

#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmenlik Meslek Kanunu
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