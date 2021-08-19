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POLİTİKA

Oğuzhan Asiltürk'ten 'Milli Görüş lideri' imzalı açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Oğuzhan Asiltürk, 'Milli Görüş lideri' imzasıyla Afganistan'da yaşananlara ilişkin bir mesaj kaleme aldı. "Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir" diyen ve Milli Görüş Hareketi'nin Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazır olduğunu belirten Asiltürk, yazısının sonunda "Milli Görüş Hareketi lideri Oğuzhan Asiltürk" ifadesiyle hatırlatmada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuzhan Asiltürkten Milli Görüş lideri imzalı açıklama
Oğuzhan Asiltürk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'ne yönelik, eleştirileri ve 'Özünüze dönün' çağrısı sonrası şimdi de 'Milli Görüş lideri' imzasıyla bir mesaj yayımladı.

Afganistan'daki gelişmelere değinen Asiltürk'ün açıklamaları şöyle:

"MERHUM ERBAKAN'LA ÇALIŞMA YAPTIK"

  • Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan'da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık. Milli Görüş Hareketi olarak, Afganistan'da olduğu gibi dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan Müslümanların sorunlarını kendimize ait sorunlar olarak görüyor ve kardeşlik hukuku içerisinde bu sorunların sebeplerini araştırıyor ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulmaya çalışıyoruz.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ KABUL EDİYORUZ"

  • Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz. Afganistan'ın meşru yönetiminin pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmaya hazırlandığını gözlemliyoruz.

"DESTEK SUNMAYA HAZIRIZ"

  • Bu çerçevede komşu İslam ülkeleri İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan başta olmak üzere kardeş Türkiye ve tüm dünya ile karşılıklı iyi niyete dayanan ilişkiler kurulacağına; adil, hakkı üstün tutan ve İslam ülkeleriyle birlik içinde, yeni ve güçlü bir Afganistan'ın kurulacağına inancımız tamdır. Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.
  • Milli Görüş Hareketi lideri Oğuzhan Asiltürk.

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