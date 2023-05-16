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Oğuzhan Uğur hesabı seçmene kesti: Mesele çıkar ve çoğunluktur

Seçimlerde büyük yenilgi alan Yedili Masa destekçileri ardı ardına açıklamalarda bulunuyor. Hedeflerinde ise depremzedeler ve seçmenler var. O isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur. Fenomen Uğur “Mesele çıkar ve çoğunluk” sözleriyle seçmene hakaret etti.

13:02 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Oğuzhan Uğur hesabı seçmene kesti: Mesele çıkar ve çoğunluktur

Oğuzhan Uğur hesabı seçmene kesti: Mesele çıkar ve çoğunluktur

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan sonuç bazı kesimlerde rahatsızlığa neden oldu. Yedili Masa destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin başarıyla çıktığı seçim sonrası hezimetlerini seçmene mal etmeye başladı. Özellikle deprem ve seçim dönemlerinde provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da seçmeni hedef alan isimlerden.

“Mesele çıkar ve çoğunluk”

Uğur twitter hesabından, "Dünyada her zaman haksızlık, yalan ve kötülük hüküm sürmüştür. Herrr zaman. “Dünya yuvarlaktır” diyen adamı idam etmeleri gibi mesela… diğer örnekleri siz düşünün, en az 100 tane gelmiştir aklınıza. Mesele doğruluk değil, hiç olmadı. Mesele çıkar ve çoğunluktur” mesajını paylaştı.

Hakaret tweetini sildi

Seçmene açıkça hakaret eden Oğuzhan Uğur, daha sonra bu tweetini sildi. Ancak seçmeni hedef alan Uğur’un sözleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.


#Oğuzhan Uğur
#2023 seçim sonuçları
#seçim sonuçları
8 dakika önce
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