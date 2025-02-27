Okul bahçesinde köpek dehşeti: 5 öğrenci ve bir öğretmene saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Ümraniye'de bir okulun bahçesine girip 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısıran Japon Akita cinsi köpeğin sahibi Aydın Kaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaya hakkında 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' ve "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan okul bahçesinde canlarını kurtarmak için sağa sola kaçışan öğrencilerin dehşet dolu o anları güvenlik kamerasına yansırken Ümraniye Medikal Tansel Ortaokulu müdürü ve idarecileri hakkında idari soruşturma başlatıldı.
'Meğer daha önce başkasına da saldırmış'
Saldırıya uğrayan küçük kız ve annesi dehşet anlarını anlattı
Köpeğin okul bahçesindeki 5 öğrenci ve 1 öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken saldırıya uğrayan küçük kız ve annesi yaşadıkları dehşeti anlattı.
Köpeğin sahibi tutuklandı
Okula çağrılan ambulanslarda görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri köpeği yakalarken, polis ekipleri ise köpeğin sahibi Aydın Kaya'yı gözaltına aldı. Kaya, 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi. "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aydın Kaya tutuklanarak cezaevine konuldu.
'Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması'
- İdaremiz Ihlamurkuyu mahallesi karakol sokak Mediha Tansel Ortaokulu önü öğrenciyi köpek ısırdı anonsu üzerine bahse konu adrese ivedilikle geçilmiş;
- Burada çevreden edindiğimiz bilgilere göre bahse konu okul bahçesine giren cinsi AKİTA olan köpeğin çocukları ve öğretmeni yaraladığı bilgisi alınmış olup kimlik bilgilerini olay nedeniyle öğrendiğimiz;
- Hayat Irmak DEMİR (çocuk şahıs,yüzünden yaralı)
- Meliha BOY (çocuk şahıs,elinden yaralı)
- Berra Ergül (çocuk şahıs,elinden yaralı)
- Aslı AKKAYA (çocuk şahıs,elinden yaralı)
- Özlem AVANİS (öğretmen, iki elinden yaralı)
- Kübra DEMİR (öğrenci velisi,elinden yaralı)
- İsimli şahısların olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra bilinçleri açık hayatı tehlikeleri olumsuz şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, bahse konu saldırgan köpeğin sahibi olan Aydın KAYA(1976 doğumlu) isimli şahısla mülaki olduğumuzda köpeğinin Aşağı Dudullu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak no:28 adresinden zincirini çözerek kaçtığını beyan etmiştir. Şüpheli Aydın KAYA isimli şahıs tarafımızca muhafaza altına alınmış akabinde darp cebir raporu alınarak Dudullu Polis Merkezine teslim edilmiştir.
- Saldırgan köpek belediye ekipleri gelene kadar muhafaza altına alınmış olup 34HSG374 plakalı belediye ekip aracına teslim edilmiştir.
- Konu günün nöbetçi savcısına aktarıldığında Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması suçundan tahkikat başlatılması, mağdur ve müştekilerin ifadelerinin alınması, şüpheli ile ilgili işlemler için nöbetçi savcılığından ayrıca talimat alınmasını söylemiştir.
- Şüpheli Aydın KAYA tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevine teslimi yapılmıştır.
- Arz ederim.