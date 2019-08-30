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Okul kıyafetinde pamuklu ürün uyarısı

Okul kıyafetinde pamuklu ürün uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasallar çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmeli. Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalı. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilmektedir. Ayakkabılar modeline, tasarımına göre değil fonksiyonuna göre sağlıklı tercih edilmeli. Çocuklarda tırnak batmasını önlemek adına okul ayakkabıları yarım ya da bir numara büyük alınmalı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Okul kıyafeti için açıklama yapıldı.
Okul kıyafeti için açıklama yapıldı.

Uzmanlar, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti seçiminde velileri, pamuklu ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

  • Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, AA muhabirine yeni eğitim öğretim yılı için okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Okul kıyafeti alırken giysilerin sağlıklı kumaşlardan olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çalıkoğlu, "Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasalların çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmelidir." dedi.

Çalıkoğlu, polyester, naylon, akrilik gibi sentetik kumaşların vücudun ısı dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabileceğine işaret ederek okul kıyafetlerinde teri çeken ve vücudu ıslak bırakmayan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Terledikten sonra çocukların kıyafetlerinin hemen değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çalıkoğlu, ıslak kalan bölgelerde halk arasında "samyeli" olarak bilinen mantar hastalıklarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Çalıkoğlu, bu mantar tipinin sırtta ve göğüste kahverengi lekeler ile ortaya çıkabileceğini, aşırı terleme ve ıslak kalan derinin bu duruma zemin hazırlayacağını söyledi.

"Okul kıyafeti dar olmamalı"

Prof. Dr. Çalıkoğlu, okul kıyafeti seçiminde özellikle dar ve sentetik içerikli ürünler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek "Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalıdır. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilmektedir." dedi.

  • Çocukların soğuk havalarda kalın giydirilmemesi yönünde uyarıda bulunan Çalıkoğlu, kalın kıyafetlerin terlemeyi artıracağını, atopik ve alerjik bünyeli çocukların yünlü kıyafetlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Alerjik bünyeli çocuklarda mutlaka pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Çalıkoğlu, "Onların yünlü kıyafetlere karşı toleransları düşüktür. Baskılı, renkli, simli ürünlerden uzak durulmalıdır." dedi.

"Bir numara büyük ayakkabı tercih edin"

Gününün 7-8 saatini okulda geçiren çocuklar için pamuklu, teri çeken ve zararlı kimyasal boyalar içermeyen çorapların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

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"Ayakkabıların ve çorapların boyaları ayaklarda egzama, alerjik reaksiyon oluşturabilir. Yine terleme ayakta mantara yol açabilir. Bu nedenle eve geldikten sonra çoraplar çıkarılmalı, ayaklar yıkanmalı ve özellikle parmak araları iyice kurulanmalıdır. Ayak terlemesi olan çocukların çantalarına yedek çorap koyup, öğlen değiştirmeleri sağlanırsa mantar riski de azalır. Ayakkabıların modeline, tasarımına göre değil fonksiyonuna göre sağlıklı tercih edilmeli. Çocuklarda tırnak batmasını önlemek adına okul ayakkabıları yarım ya da bir numara büyük alınmalı. Çocukların ayak tırnakları uzun tutulmamalı ve düz kesilmelidir."

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