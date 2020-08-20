Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Okul sokaktan daha güvenli Uğur Okulları Genel Müdürü Kulaberoğlu koronavirüs tebdirlerini anlattı
EĞİTİM

Okul sokaktan daha güvenli: Uğur Okulları Genel Müdürü Kulaberoğlu koronavirüs tebdirlerini anlattı

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, kurumlarında koronavirüse karşı aldıkları fiziksel önlemleri ve eğitime yönelik hazırlıklarını anlattı. Uzaktan eğitimin, öğretim müfredatları içerisinde önemli bir yere sahip olması gerektiğine ve teknolojinin eğitimde yer almasının önemine değinen Kulaberoğlu, yüz yüze eğitimin kazanımlarının daha fazla olduğunun da altını çizdi. Okula dönüş için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Kulaberoğlu “Okul sokaktan daha güvenli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile okulların hem eğitim hem de fiziksel alanlarda aldığı önlemleri konuştuk. Düzenlenen buluşmada hem yüz yüze eğitimde alınan önlemler hem de uzaktan eğitim müfredatının detayları masaya yatırıldı. Uzaktan eğitimin, öğretim müfredatları içerisinde önemli bir yere sahip olması gerektiğine ve teknolojinin eğitimde yer almasının önemine değinen Kulaberoğlu, yüz yüze eğitimin kazanımlarının daha fazla olduğunun da altını çizdi. Kulaberoğlu, “Öğrencilerin öğretmenleri ile yüz yüze olması, arkadaşları ile sosyalleşmesi, etkileşimli ortamda kendi yaş kazanımlarına uygun şekilde eğitim alması çok önemli. Öğrenci gün içinde ne kadar ekran başında kaldıysa aynı süreyi ailesi ve arkadaşlarıyla da geçirebilmeli. Ders sürelerimizi bu dengeleri gözeterek planladık ve günlük 6 saatlik ders programımızda her online dersi 35 dakika olarak oluşturduk” dedi.

Nevzat Kulaberoğlu

TEDBİR ALINIP TAKİBİ YAPILACAK

Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını ve her sıranın öğrencinin bireysel kullanımı için ayrıldığını kaydeden Kulaberoğlu şöyle devam etti: “Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tebdirler alınacak ve takibi yapılacak. Okulumuza gelecek personelimiz, ziyaretçilerimiz, velilerimiz bu kurallar dahilinde gelebilecek. Velilerimizde görüşmeler mümkün olduğunda online ortamda yapılacak. Teneffüsler çapraz sistemle olacak, bir grup teneffüsteyken diğer kademeler derste olacak şekilde planlama yapıldı.”

HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

  • Herkesin okulların yeniden açılması için sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine değinen Kulaberoğlu, okulun sokaktan daha güvenli olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığımızın da çağrıda bulunduğu üzere öğrencilerimizin okullarına dönebilmesi için sorumluluk hepimize düşüyor. Toplum olarak sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskemizi takmalıyız” dedi.

Özel rehber hazırlandı

  • Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak “COVID-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi”ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurguladı. Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.

Uğur Okulları yeni normale hazır: Sınıflara yeni düzen getiriliyor
GÜNDEM
Uğur Okulları yeni normale hazır: Sınıflara yeni düzen getiriliyor
Abone Ol Google News
Müslümanlarainsanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libyadabizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.
Doğal gaz müjdesi mi?

Doğal gaz müjdesi mi?

​Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi.
Tecavüzcü vekil<br>için karar vakti

Tecavüzcü vekil
için karar vakti

​Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
PKK çocukları<br>böyle kandırıyor

PKK çocukları
böyle kandırıyor

​Gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu ellerinde patladı.

Darbeyi<br>kim yaptı

Darbeyi
kim yaptı

​Mali'deki albaylar darbesinin perde arkasında neler var?
Başkanlarla<br>koronavirüs buluşması

Başkanlarla
koronavirüs buluşması

​AK Partili belediyeler bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Aşıda son<br>plazma toplandı

Aşıda son
plazma toplandı

Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor.
Hadsiz<br>haddini aşıyor

Hadsiz
haddini aşıyor

​Mescid-i Aksa'daki BAE-İsrail protestosu sonrası açık tehdit.
Mehmet Ali<br>Tekin'e son görev

Mehmet Ali
Tekin'e son görev

​Ömrünün son yollarını iftira ve kumpaslarla mücadele ile geçirmişti.
Şifreli mesaj<br>bombalara götürdü

Şifreli mesaj
bombalara götürdü

​Teröristler güvenlik güçlerini hedef alacaktı.
Endişeliyiz

Endişeliyiz

ABD'li senatörlerden Trump'a mektup.
Devler Ligi'nde <br>beklenen final

Devler Ligi'nde
beklenen final

Alman temsilcisi Bayern Münih, fark atarak finale yürüdü.
İşgalci İsrail şaşırtmıyor

İşgalci İsrail şaşırtmıyor

​BAE-İsrail normalleşmesini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ile saldırdılar.
Yunanistan karıştı

Yunanistan karıştı

Başbakan Miçotakis'in danışmanı istifa etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.