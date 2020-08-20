Okul sokaktan daha güvenli: Uğur Okulları Genel Müdürü Kulaberoğlu koronavirüs tebdirlerini anlattı

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile okulların hem eğitim hem de fiziksel alanlarda aldığı önlemleri konuştuk. Düzenlenen buluşmada hem yüz yüze eğitimde alınan önlemler hem de uzaktan eğitim müfredatının detayları masaya yatırıldı. Uzaktan eğitimin, öğretim müfredatları içerisinde önemli bir yere sahip olması gerektiğine ve teknolojinin eğitimde yer almasının önemine değinen Kulaberoğlu, yüz yüze eğitimin kazanımlarının daha fazla olduğunun da altını çizdi. Kulaberoğlu, “Öğrencilerin öğretmenleri ile yüz yüze olması, arkadaşları ile sosyalleşmesi, etkileşimli ortamda kendi yaş kazanımlarına uygun şekilde eğitim alması çok önemli. Öğrenci gün içinde ne kadar ekran başında kaldıysa aynı süreyi ailesi ve arkadaşlarıyla da geçirebilmeli. Ders sürelerimizi bu dengeleri gözeterek planladık ve günlük 6 saatlik ders programımızda her online dersi 35 dakika olarak oluşturduk” dedi.

Nevzat Kulaberoğlu

TEDBİR ALINIP TAKİBİ YAPILACAK

Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını ve her sıranın öğrencinin bireysel kullanımı için ayrıldığını kaydeden Kulaberoğlu şöyle devam etti: “Ders esnasında sınıf kapıları açık olacak, öğrenciler ve öğretmenler maskeli olacak, öğretmenimiz siperlik de takacak. Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tebdirler alınacak ve takibi yapılacak. Okulumuza gelecek personelimiz, ziyaretçilerimiz, velilerimiz bu kurallar dahilinde gelebilecek. Velilerimizde görüşmeler mümkün olduğunda online ortamda yapılacak. Teneffüsler çapraz sistemle olacak, bir grup teneffüsteyken diğer kademeler derste olacak şekilde planlama yapıldı.”

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HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Herkesin okulların yeniden açılması için sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine değinen Kulaberoğlu, okulun sokaktan daha güvenli olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığımızın da çağrıda bulunduğu üzere öğrencilerimizin okullarına dönebilmesi için sorumluluk hepimize düşüyor. Toplum olarak sosyal mesafe kurallarına uymalı, maskemizi takmalıyız” dedi.

Özel rehber hazırlandı

Uğur Okulları kapsamlı bir çalışma hazırlayarak “COVID-19 Salgını Sonrası Eğitim ve Öğretimde Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Rehberi”ni yürürlüğe koydu ve okullarını bu rehberdeki yönergeler ile yeniden kurguladı. Rehber, okulun her alanı, okula geliş ve gidişin her aşaması için ayrıca oluşturulmuş önlemleri ve uygulamaları kapsıyor.