Okulda dehşet anları: Ders sırasında öğretmene tehdit ve hakaretler yağdırdı

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.’nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.’ye engel olmaya çalıştı. O anları S.Y.Ş., cep telefonuyla kaydetti. Kardelen K.’nin görüntülerde, “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor” dediği görüldü.