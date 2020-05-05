Bakan Selçuk: Okulların açılması ile ilgili net bir tarih söylemedik, senaryolar içinde 1 Haziran da var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk, LGS tarihinde ilk defa her öğrencimizin kendi okulunda sınava girme imkanını hazırladıklarını belirtti. Selçuk, öğrencilerimizin başka okula giderek tedirgin olmaları, velilerin adres bulma konusundaki endişeleri söz konusu olmaması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Selçuk, tüm okullarda rehber öğretmenler koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilere ve öğrencilere yardımcı olmak için okul dışında görevli olacağını ifade etti.

Selçuk, öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacağını belirtti.

Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyeceğini söyleyen Selçuk, öğrencilerin önceden dezenfekte edilmiş binalara, maskeleri takılı hâlde, bekletilmeden, sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacağını belirtti.

Selçuk, "Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak" dedi.