Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması Bakan Selçuk: 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun şu an tek cevabı var, en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 11:41 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 12:12 AA