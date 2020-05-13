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Gündem Bakan Selçuk Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var, en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak
EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

Bakan Selçuk: 'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun şu an tek cevabı var, en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır" ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

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