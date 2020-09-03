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EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgının etkilerini hala sürdürmesi ve son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuş, Milli Eğitim Bakanlığı da tarih vermişti. Bakan Koca da kademeli eğitimden yana olduklarını söylemişti. Milyonlarca veli ve öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Pandemi sürecinde artan vaka sayıları nedeniyle tedbir amaçlı yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kararı alındı. Yurt genelinde milyonlarca öğrenci EBA TV aracılığıyla derslerini takip ediyor. 31 Ağustos tarihi itibariyle okullarda uzaktan eğitim başlarken, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili haberler öğrenciler ve veliler tarafından internette en aranan konular arasına girdi. Detayları haberimizde...

Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek
GÜNDEM
Okulların açılıp açılmayacağına Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek

Okullar ne zaman açılacak?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için çarpıcı uyarı: Aylardır evde kalan çocukları bekleyen yeni tehlike
KORONAVİRÜS
31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için çarpıcı uyarı: Aylardır evde kalan çocukları bekleyen yeni tehlike

Okulların açılış tarihi belli oldu
GÜNDEM
Okulların açılış tarihi belli oldu

'Okullar açılacak mı?' sorusuna Bakan Koca'dan cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca okulların 21 Eylül'de açılması üzerine sorulan soruya şöyle yanıt verdi; "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir."

EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
GÜNDEM
EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor

Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarında, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul her hafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ziya Selçuk, 'EBA Canlı Sınıfı'nı ziyaret etti
OYNAT 00:59
Bakan Ziya Selçuk, 'EBA Canlı Sınıfı'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflardan öğrencilerin canlı derslerine katıldı.

Aileler hem kararsız hem endişeli: Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor
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Aileler hem kararsız hem endişeli: Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor

Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim modeli nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu. Çeşitli haber siteleri konuyu "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklinde vermişti. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isteyen yetkililer bir açıklama yapmış, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti: "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Liselerde yeni dönem: Eğitim ve öğretim esaslarını düzenleyen değişiklikler tek tek açıklandı
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EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
GÜNDEM
EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor

EBA ders programını nereden öğrenebilirim?

Milyonlarca öğrenci için 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı 31 Ağustos'ta resmen başladı. Uzaktan eğitim modeli olarak başlayacak yeni sezonda öğrenciler TRT EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor. Pandemi nedeniyle 21 Eylül tarihine kadar uzaktan eğitim olarak açılacak okullar nedeniyle EBA üzerinden dersler canlı izlenebilecek. EBA TV ders programı da paylaşıldı.

EBA ders programının tamamı için tıklayın

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