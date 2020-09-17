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EĞİTİM

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılın 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'de geçilecek. Konuyla ilgili hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan birçok açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunu internette aratmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması planlanıyor.
Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması planlanıyor.

Etkilerini hala devam ettiren koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ertelenmişti. Yeni takvime göre hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. MEB'in takvimine göre okullar 21 Eylül'de açılacak. Tedbirlerin en üst safhada olacağı yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? HAberimizde büyün detayları öğrenebilirsiniz...

Okullar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtlamıştı. Bakan Koca açıklamasında şunları söylemişti "Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Yüz yüze eğitimde okullara uyum programı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öğrencilerin okula uyum programıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, "'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak'' ifadelerini kullanmıştı.

Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak: Şartlar neler, hangi sınıflarda yapılacak?
GÜNDEM
Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak: Şartlar neler, hangi sınıflarda yapılacak?


Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Çocuklar okul içinde daha az risk altında
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Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Çocuklar okul içinde daha az risk altında

Öğrencilerin yüz yüze alacağı dersler hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu
GÜNDEM
Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu

  • Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

MEB'den yeni adım: Velilerle çevrim içi toplantılar yapılacak
GÜNDEM
MEB'den yeni adım: Velilerle çevrim içi toplantılar yapılacak

MEB'den yeni adım: Yüz yüze eğitime katılacak özel öğrenciler için okuma yazma seti
GÜNDEM
MEB'den yeni adım: Yüz yüze eğitime katılacak özel öğrenciler için okuma yazma seti

Yüz yüze eğitim öncesi okullardaki hazırlık ve denetimler tam gaz devam ediyor
FOTOĞRAF 15
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21 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ kapsamında ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okulların denetimleri ekipler kontrolünde devam ediyor.
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‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okulların, ekipler tarafından nasıl denetlendiğini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, anlattı. Uzunal “Okulum Temiz Belgesi kağıt üzerinde olan ve sadece duvara asacağımız bir belge değildir. Okulum Temiz Belgesi 246 noktada okulumuzun nasıl yönetildiğini, nasıl temizlendiğini ve hijyen koşullarının sürekliliğinin nasıl sağlandığı ile alakalıdır” ifadelerini kullandı.
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Okulum Temiz Projesi kapsamında hem resmi hem de özel okulların dahil olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, “Milli Eğitim Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda okulların yüz yüze eğitime hazırlanması süreci planladı. Buna yönelik bir dizi çalışmalar yürütülüyor. Milli eğitim Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda tüm resmi ve özel kurumlar ‘okulum temiz projesi’ kapsamında faaliyetlerini yürüttü.
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Bu faaliyetler doğrultusunda okullar belge talebinde bulunabilecekler ve okullarını bu kılavuz esaslarına göre hazırlayabilecekler. Bu sürece hem resmi hem de özel okullar dahildir. Bizlerde şu an tetkikçi arkadaşlarla kılavuz esasları doğrultusunda hijyen şartları fiziki mekanları yerinde denetleyeceğiz” dedi.
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Okullarda alınan tedbirlerin süreklilik göstermesinin önemli bir şart olduğunu söyleyen Uzunal, “Bizler en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı öncelikle kapıda karşılıyoruz. Bu nedenle bütün süreç kapıda başlıyor. Okullarda sosyal mesafenin tanımlanmış olması, hijyen koşullarının oluşturulmasıyla süreç başlamış oluyor. Mesafe, maske ve temizlik bizler okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz.
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Tüm resmi ve özel okullarımız bu belgeyi alsın ya da almasın fiziki koşullarını bu koşullara göre oluşturmak durumda. Okulları denetlerken bizim için önemli olan şey tedbirlerin bir kere yapılmış olması değil. Okullarda en kıymetli varlıklarımız ile uzun bir zaman geçireceğiz. Bugün görmüş olduğunuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart.
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Öyleyse okul yönetimi bütün bu beyanlarını sürekliliği sağlamak üzerine kurmuş olmalı. İşte bizim tetkikçimizde bu sürecin şimdi değil yarın da böyle olduğunun kanıtlarını arayacak” ifadelerini kullandı.
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Okullar içerisinde öğrenci varsa anlamlıdır diyen Uzunal, şu şekilde konuştu: “Okul yöneticileri aldıkları eğitimler, bilgiler ve kılavuzlar doğrultusunda okullarını hazırladılar bizlerde bu yöneticilerimizin bu devamlığı sağlayıp sağlamadığını yerinde gözlemlemek için buradayız. ‘Okulum Temiz Belgesi’ kağıt üzerinde olan ve sadece duvara asacağımız bir belge değildir. Okulum Temiz Belgesi 246 noktada okulların nasıl yönetildiğini, nasıl temizlendiğini ve bu hijyen koşullarının sürekliliğinin nasıl sağlandığı ile alakalıdır.
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Okullar,bu belgeyi almak zorunda olmasanız da bu kılavuz esaslarına göre okulunuzu hazırlamanız gerekir. Zaten hazırlıklarınızı yapmış olduğunuz bir süreç ile ilgili beklenti başvuru yapmanızdır. Belge zorunlu değildir ama koşulların oluşturulması zorunludur.
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Yüz yüze eğitim öncesi okullardaki hazırlık ve denetimler tam gaz devam ediyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala salgının bulaş riskini azaltmak için okullardaki hazırlık ve denetimler tüm hızıyla sürüyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, 21 Eylül'de okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 'Okulum Temiz Belgesi' almak isteyen okulların ekipler tarafından nasıl denetlendiğini anlattı. Uzunal, “Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik bizler için öncelikli koşullar. Okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz. Bugün denetlemiş olduğumuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart” dedi.


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