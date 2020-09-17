Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Etkilerini hala devam ettiren koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ertelenmişti. Yeni takvime göre hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. MEB'in takvimine göre okullar 21 Eylül'de açılacak. Tedbirlerin en üst safhada olacağı yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? HAberimizde büyün detayları öğrenebilirsiniz...

Okullar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtlamıştı. Bakan Koca açıklamasında şunları söylemişti "Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek."

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Yüz yüze eğitimde okullara uyum programı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Öğrencilerin okula uyum programıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, "'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak'' ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilerin yüz yüze alacağı dersler hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu

Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak. Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

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