Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Okullarda ara tatil yaklaşıyor. Öğrenciler haftasonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. Ara tatili öğrencilerin nasıl geçirmesi gerektiği ile ilgili uzmanından önemli bir tavsiye geldi. Yılın ilk tatili için PDR Direktörü Sibel Durak ara tatil için ebeveynlere önerilerde bulundu ve çocuklar için bu tatilde “Dinlenip eğlenmeli” dedi.