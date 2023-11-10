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Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ara tatilin zamanı geldi. 11 Eylül’de başlayan eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım'da başlıyor. Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

10:40 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başlıyor.

Son derslerine bugün girecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım'da derslerine kısa bir ara verecek.

Resmi başlangıç 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola 10 Kasım'da başlayacak.

Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.


Öğretmenler mesleki eğitim sunumlarına katılacak

Tatilin ilk günü, aynı zamanda ortaokul ve liseler için bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınav haftasının da son günü olacak.

30 Ekim’de başlayan sınav takvimi bugün yapılacak sınavlarla sonra eriyor.

Öğrenciler ara tatile girerken karne almayacak.

Hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek tatilde öğretmen seminerleri son kez çevrim içi yapılacak.


Birinci dönem 19 Ocak'ta sona eriyor

Öğrenciler için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek.

İkinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlanacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak, 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.


8. ve 12. sınıflar için sınav dönemi

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 8-9 Haziran tarihlerinde...

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.



#Eğitim
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#Tatil
#Öğrenci
#Öğretmen
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