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Ara tatil zili 10 Kasım Cuma çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

08:29 - 7/11/2023 Salı
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 11 Eylül'de dersbaşı yaptı. Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.


Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.


İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.


Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

#Okul
#Ara Tatil
#Eğitim
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