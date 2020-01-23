Gündem Öldürdüğü arkadaşını yaktığı iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
BOLU

Öldürdüğü arkadaşını yaktığı iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Öldürdüğü arkadaşını yaktığı iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Burak'ı bıçakla öldürüp, yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Burak'ı bıçakla öldürüp, yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kasım 2017'de Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde cesedi yanmış halde bulunan Burak Altuntaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Alemdar ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı bir önceki celsede mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaayı tekrarlayarak sanık Alemdar hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Cinayet sanığı: Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım
GÜNDEM
Cinayet sanığı: Ben öldürdüm ama cesedi yakmadım

Taraf avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarının ardından savunmasını yapan sanık Alemdar, bu olayı isteyerek ve bilerek yapmadığını, yaşananlardan pişman olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.

DHA
Burak Altuntaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Fatih Alemdar'a müebbet hapis cezası verildi.
  • Mahkeme heyeti, "çocuğu kasten öldürme" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde 2017 yılının kasım ayında Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuş, olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Fatih Alemdar (20) ile eşi gözaltına alınmıştı.

DHA
Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuştu.

Emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eşi ise salıverilmişti.

Bolu'da vahşet: Önce bıçakladı ardından yaktı
GÜNDEM
Bolu'da vahşet: Önce bıçakladı ardından yaktı
Elazığda deprem

Elazığ'da deprem

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Soyludan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

"Pötürge'de bazı binaların yıkıldığı bilgisi var, ölü sayısı 1".
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".
Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Erdoğan ile Merkel arasında darbeci Hafter polemiği yaşandı.

G.Saray'da <br>'ayrılık' sözleri

G.Saray'da
'ayrılık' sözleri

​Mustafa Cengiz, Terim'e basın yoluyla cevap verdi.

Almanya'da<br>silahlı saldırı paniği

Almanya'da
silahlı saldırı paniği

​Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Çinli hasta<br>ülkesine gönderildi

Çinli hasta
ülkesine gönderildi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.
Apple Lokma'yı <br>baş köşeye taşıdı

Apple Lokma'yı
baş köşeye taşıdı

Lokma, 2020 için en iyi 20 uygulama arasında.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.
Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum'dan açıklama

"Akhisar'daki ağır hasarlı binalar için ödemeler Pazartesi başlayacak."
TL'ye yatırım yapanlar kazandı

TL'ye yatırım yapanlar kazandı

​Bakan Albayrak'tan dikkat çeken açıklamalar.
Korkuya <br>neden oluyor

Korkuya
neden oluyor

​İstanbul Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.