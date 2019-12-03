Gündem Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı
3. SAYFA

Öldürdüğü şahsı köpek çiftliğine gömmeye çalışırken yakalandı

Denizli’de bir şahıs tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömerken yakalandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi şahıs ilk ifadesinde genci tabancasını temizlerken yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi İHA
Hamza D.
Hamza D.

Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi. 155 ‘Polis İmdat Hattı’na gelen bir kişinin cesedinin gömüleceği yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçerek bir köpek çiftliğine baskın düzenledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Suçüstü yakalandı

Baskında acil tıp teknisyeni Hamza D.’yi çuval içindeki kimliği belirsiz bir cesedi açtığı çukura gömmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Hamza D. gözaltına alınırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y.’yi de gözaltına aldı.

"Tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurdum"

Sercan Yıldırım

Yapılan incelemelerde Hamza D.’nin öldürdüğü şahsın 22 yaşındaki Sercan Yıldırım olduğu belirlendi. Yıldırım’ın göğsünden vurularak öldüğü belirlendi. Yapılan sorguda, Hamza D.’nin, Yıldırım’ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu sonrasında ise gömmeye çalıştığını söylediği iddia edildi.

Soruşturmada bir başka iddia ise ikili arasında alkol alırken çıkan tartışma sonrası Hamza D.’nin tabanca ile Yıldırım’ı vurduğu yönünde oldu.

Katil zanlısı acil tıp teknisyeni çıktı

Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Yıldırım’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hamza D.’nin Beyağaç ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan toplam 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana'da silah sesi duyulan evde biri kadın iki ceset bulundu
GÜNDEM
Adana'da silah sesi duyulan evde biri kadın iki ceset bulundu
Acı haber

Acı haber

​Barış Pınarı ve Pençe 3 harekatlarında görevli 2 askerimiz şehit oldu.
Altıncı kez Messinin

Altıncı kez Messi'nin

​Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülü sahibini buldu.
RTÜKtenNetflixe teşekkür

RTÜK'ten
Netflix'e teşekkür

Netflix, çocuklara yönelik PIN kodu ile koruma uygulamasına geçmişti.
Beşiktaş<br>zirveye yürüyor

Beşiktaş
zirveye yürüyor

Haftanın kapanışında Beşiktaş farklı kazandı.
208 kişi öldü

208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Engel onları<br>eksik gören kalplerde

Engel onları
eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı.

Gerekçeler açıklandı

Gerekçeler açıklandı

​İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre yasası açıklaması.
Borsa zirveyi gördü

Borsa zirveyi gördü

​BIST 100 endeksi, 108 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.
Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.