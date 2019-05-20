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Şanlıurfa'da cinayet - Mustafa Şahap nasıl öldürüldü - Şanlıurfa yerel haberleri

Öldürdükten sonra telefonla arayıp 'Kurtulduk' demiş

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın, eşinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Sorgulamalarında her şeyi itiraf eden zanlılardan 2'si tutuklandı. Bir kişi ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi IHA
Sulama kanalında bulunan ceset, ekipler tarafından çıkarıldı. Fotoğraf: Arşiv.
Sulama kanalında bulunan ceset, ekipler tarafından çıkarıldı. Fotoğraf: Arşiv.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

13 Mayıs günü sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan parmak izi incelemesinden cesedin, eşi tarafından bir gün önce kayıp şikayetinde bulunulan Mustafa Şahap'a ait olduğunu belirlenmişti.

Başına sert bir cisimle vurulmuş

Yapılan inceleme sonucunda 2 çocuk babası Şahap'ın başına sert cisimle vurulduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Şahap'ın öldürüldüğü belirlenirken, son olarak İlhan D. ve Sabri G. ile görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik güçleri, Şahap'ın eşi Esma'nın, kocasıyla son görülen 2 kişiden İlhan D. ile ilişki yaşadığını da belirledi. Esma Şahap, İlhan D. ve Sabri G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap.
  • Taşla başına vurup sulama kanalına atmış Şüphelilerden Sabri G., sorgusunda kent merkezinde çekicilik yapan Mustafa Şahap'ın motosikletinin çalındığını öğrendiğini belirterek, kendisine 750 lira karşılığında motosikletinin yerini bildirebileceğini söylediğini iddia etti. Sabri G., sorgusunun devamında, “Bu konuşmayı duyan İlhan D., Mustafa ile aracı olacağını söyledi. Sahur vakti Mustafa'yı aradı ve otomobille evinden alarak sulama kanalı yanına geldik. Kanal kenarında İlhan, taşla Mustafa'nın başına vurdu ve kanala attı. Ben yardım etmek isteyince de beni engelledi. Sonrasında da korktuğum için kimseye bunu anlatamadım" dedi.

Telefonla arayıp 'kurtulduk' demiş

Sabri G., ayrıca başına taşla vurulan Mustafa Şahap'ın kanalda akıntıya kapılarak gözden kaybolmasının ardından İlhan D.’nin sevgilisi olan Esma Şahap'ı arayarak, "Kurtulduk" dediğini söyledi.

Telefon kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İlhan D. ile Esma Şahap'ın olay sırasında görüştükleri de saptandı. İlhan D. ise olay günü aracılık ederek Sabri G. ile Mustafa Şahap'ı buluşturduğunu savundu. Kanal kenarında Sabri G.'nin, tartıştığı Şahap'ı öldürdüğünü öne sürdü. Esma Şahap ile ilişkisini doğrulayan İlhan D., “Kurtulduk' şeklindeki söylemini ise hatırlamadığını aktardı.

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Esma Şahap ise ifadesinde sanıklardan İlhan D. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu doğruladı. Psikolojisi bozulduğu sırada sevgilisine eşinden kurtulmak istediğini söylemiş olabileceğini belirten Esma Şahap, "Olay günü İlhan'ı aradığım doğrudur. Her zamanki rutin konuşma için aradım. O sırada 'Kurtulduk' şeklinde bir kelime geçti ama ne olduğunu anlamadım. Olayla benim bir ilgim yoktur" dedi.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sabri G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İlhan D. ile Esma Şahap ise 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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