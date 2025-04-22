Öldürüp benzinle yakmışlardı: JASAT dedektifleri 19 yıllık cinayeti aydınlattı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 19 yıllık cinayet aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Güneysınır ilçesinde 11 Nisan 2006 tarihinde kimliği belirsiz yakılmış kadın cesedi olayının aydınlatılması maksadıyla; Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında, 2006 yılında kayıp olan şahısların yapılan analizi sonucunda buluntu ceset ile eşkali örtüşen şahsın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp şahıs olarak aranan Y.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi.