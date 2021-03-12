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GAZİANTEP

Öldürüp gömdükleri cesedi çıkardılar: Yakıp, kemiklerini çekiçle parçalayıp farklı bölgelere attılar

Gaziantep'te 3 yıl önce kaybolan Yakup Çevik'in cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Yakup Çevik'in, astsubay A.K. tarafından bağ evi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğü belirlendi. Astsubay A.K.'nin bir süre sonra kardeşi ile birlikte gömdüğü yerden çıkardığı cesedi kimyasal dökerek yaktığı, ardından kemiklerini çekiçle kırıp toprakla karıştırarak şehrin farklı bölgelerine attığı saptandı. Gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep'te işlenen cinayetin ayrıntılar ortaya çıktı.
Gaziantep'te işlenen cinayetin ayrıntılar ortaya çıktı.

Gaziantep'te inşaat taşeronluğu yapan 2 çocuk babası Yakup Çevik, 14 Ekim 2018'de Zeytinli Mahallesi'nde bulunan evinden çıktı. Çevik'ten bir daha haber alamayan eşi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayı araştıran polis ekipleri, şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir ize rastlamayınca dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro ekipleri, uzunca süre bulunamayan Yakup Çevik'in cinayete gitme ihtimali üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Yakup Çevik'in ailesi, arkadaşları, irtibat halinde olduğu yüzlerce kişinin bilgisine başvurdu. Bundan sonuç alamayan polis ekipleri, daha sonra Çevik'in kaybolduğu güne ait cep telefonu sinyalinin izini sürdü.

Olay günü son olarak Yakup Çevik'in cep telefonunun Araban ilçesi yakınlarında astsubay A.K. ile ortak oldukları bağ evinde sinyal verdiği tespit edildi. Bu tespitin ardından polis ekipleri, aynı gün bölgede sinyal alınan diğer telefonları da izlemeye aldı. Araştırma sırasında cep telefonu sinyal takibinden Yakup Çevik'in olay günü bağ evinde astsubay A.K. ve kardeşi S.V.K. ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

DHA
Gaziantep'te 3 yıl önce kaybolan Yakup Çevik'in cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı.


TABANCAYLA BAŞINDAN VURULUP, ARAZİYE GÖMÜLMÜŞ

Bu bilginin ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarının izini süren polis, 14 Ekim 2018 tarihinde iki kardeşin birlikte bağ evine gittikleri, daha sonra astsubay A.K.'nin bu kez otomobille Yakup Çevik’i getirdiği saptadı. Elde edilen delillerin ardından Yakup Çevik'in son olarak görüldüğü iki kardeş gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan A.K. cinayeti itiraf etti.

Ortak yaptırdıkları bağ evi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını anlatan A.K., bu sırada Yakup Çevik'i beylik tabancasıyla başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. A.K., daha sonra Yakup Çevik'in cesedini kardeşi S.V.K. ile birlikte dağlık araziye gömdüklerini de söyledi.

DHA
Gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.


YAKIP, KEMİKLERİNİ ÇEKİÇLE KIRMIŞLAR

  • A.K. ve S.V.K., cinayetten aylar sonra dağlık araziye giderek toprağa gömdükleri cesedi yeniden çıkardıklarını ve kimyasal dökerek yaktıklarını itiraf etti. İki şüpheli, cesedi yaktıktan sonra Yakup Çevik'in kemiklerini çekiç ile kırıp ardından toprak ile karıştırarak torbalara doldurup şehrin farklı bölgelerinde boş arazilere attıklarını da söyledi.

Cesedi yok ederek cinayet şüphesini ortadan kaldırmak için her yolu deneyen ancak polisin titiz çalışması ile yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yenimahalle’de İlkkurşun Tepesi’ndeki yerleşim yerlerinin sona erdiği açık arazide, sabah saatlerinde bir vatandaş, poşet içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.
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Savcının yaptığı incelemelerde, bebeğin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
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Polis, bebek cesedinin kim ya da kimler tarafından söz konusu alana terk edildiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı.
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Talihsiz bebeğin cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Minik cansız bedenin Bursa Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.
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