Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Olmaz” dediler, yaptı! Karadeniz zekası yine şaşırtmadı: Krikoyla duvar değiştiren usta gündem oldu

“Olmaz” dediler, yaptı! Karadeniz zekası yine şaşırtmadı: Krikoyla duvar değiştiren usta gündem oldu

10:1317/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Karadeniz usulü ustalık: Duvarı yıkmadan yerini değiştirdiler
Karadeniz usulü ustalık: Duvarı yıkmadan yerini değiştirdiler

Çalışmaya tanıklık eden Süleyman Karpuz da uygulamanın Karadeniz insanına özgü pratik zekâyı yansıttığını ifade ederek "Başta 'taşınır mı' diye düşündük ama denedik ve oldu. İlginç bir yöntemdi. Karadeniz usulü bir iş ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Giresun’un Espiye ilçesinde bir inşaat ustası, Karadeniz’e özgü pratik zekayla örnek bir uygulamaya imza attı. Örülmüş bir duvarı yıkmadan yaklaşık 1 metre geriye taşıyan usta, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladı.

İlçeye bağlı Taflancık köyünde yaklaşık 25 yıldır inşaat ustalığı yapan Bayram Karpuz, ev sahibinin küçük bulduğu odayı genişletme talebine farklı bir çözüm üretti. Mevcut duvarı kırmak yerine kurduğu düzenekle taşıyan Karpuz, yeniden tuğla örülmesinin önüne geçti.


YouTube
Gündem
17 Nisan, Cuma

İnşaat ustası Bayram Karpuz, yaptığı çalışmayla ilgili, "Duvarı kırmak yerine taşımayı düşündük. Daha önce de yaptığım bir işti. ‘Kırmayalım, taşıyalım’ dedim ve uyguladık. Kırmadan, dökmeden duvarı 1 metre ileri aldık ve yerine monte ettik. Gayet sağlam oldu. Bu sayede ciddi bir tuğla israfının da önüne geçtik. Bugün bir tuğla yaklaşık 15 TL. En az 500 tuğlalık bir işten tasarruf edilmiş oldu. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm oldu" dedi.

Ev sahibi Mustafa Tiryaki ise odanın küçük olması nedeniyle genişletmek istediğini belirterek "Ustamız farklı bir yöntemle duvarı krikoyla taşıdı. 1 metre ileri aldık. Hem zamandan kazandık hem de tuğladan tasarruf ettik. Oda şimdi istediğimiz gibi oldu" dedi.

Çalışmaya tanıklık eden Süleyman Karpuz da uygulamanın Karadeniz insanına özgü pratik zekâyı yansıttığını ifade ederek "Başta ‘taşınır mı’ diye düşündük ama denedik ve oldu. İlginç bir yöntemdi. Karadeniz usulü bir iş ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



#Karadeniz
#duvar
#kriko
#Karadenizli usta
#Karadeniz zekası
#Giresun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
