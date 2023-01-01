Ölüme sığındı: Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

Afrika uçuşları mercek altında
Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki gün yaptığı Amsterdam-İstanbul seferi sonrası iniş takımlarında yapılan teknik kontroller sırasında, 30-40 yaşlarında ve Afrikalı olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde kimlik bulamadı. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatılırken, uçağın iki günlük tüm uçuşlarının güvenlik kameraları anbean incelendi. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
AFRİKA UÇUŞLARI MERCEK ALTINA ALINDI
THY uçağının, 10 Eylül’de Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve oradan Gambiya’nın başkenti Banjul, 11 Eylül’de ise Gabon’un başkenti Libreville ile Angola’nın başkenti Luanda’dan İstanbul’a uçtuğu öğrenildi. Kaçak yolcunun bu noktalardan THY uçağına binme ihtimali üzerinde duruluyor.