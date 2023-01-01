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Ölüme sığındı: Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

THY’nin önceki gün Amsterdam-İstanbul seferini yapan uçağının iniş takımlarında 30-40 yaşlarında ve Afrikalı olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Sığınmacı olmak isteyen kaçak yolcunun, 10 Eylül’de Moritanya-Gambiya ve 11 Eylül’de Gabon-Angola’ya uçan uçağa bu ülkelerden birinde gizlice bindiği tahmin ediliyor.

04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Afrika uçuşları mercek altında

Afrika uçuşları mercek altında

Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki gün yaptığı Amsterdam-İstanbul seferi sonrası iniş takımlarında yapılan teknik kontroller sırasında, 30-40 yaşlarında ve Afrikalı olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde kimlik bulamadı. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatılırken, uçağın iki günlük tüm uçuşlarının güvenlik kameraları anbean incelendi. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


AFRİKA UÇUŞLARI MERCEK ALTINA ALINDI

THY uçağının, 10 Eylül’de Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve oradan Gambiya’nın başkenti Banjul, 11 Eylül’de ise Gabon’un başkenti Libreville ile Angola’nın başkenti Luanda’dan İstanbul’a uçtuğu öğrenildi. Kaçak yolcunun bu noktalardan THY uçağına binme ihtimali üzerinde duruluyor.


Tüm ısrarlara rağmen uçakta kemer takmak istemeyince tartışma çıktı
Tüm ısrarlara rağmen uçakta kemer takmak istemeyince tartışma çıktı

İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu tüm ısrarlara rağmen emniyet kemeri takmak istemeyince uçak pist başından geri döndü. Yolcu polis eşliğinde uçaktan indirildi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol etti. Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu 'Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum' diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

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