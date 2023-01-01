Ölüme sığındı: Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

İstanbul-Elazığ seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu tüm ısrarlara rağmen emniyet kemeri takmak istemeyince uçak pist başından geri döndü. Yolcu polis eşliğinde uçaktan indirildi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol etti. Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu 'Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum' diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.