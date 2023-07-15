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Ölümü öldürenlere selâm olsun

Darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hâkimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj oldu.

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan, sadece bir darbe teşebbüsünü bastırma hikâyesi değildir. O gece milletimizin vatanı, bayrağı, istikbâli ve istiklâli için 1071’de Malazgirt’teki, 1453’te İstanbul’un Fethi’ndeki, 1915’te Çanakkale’deki iradesi tekrar tecelli etmiştir.

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tam bir seferberlik ruhu içinde omuz omuza kahramanca mücadele eden aziz milletimiz, 251 evladını şehit verme pahasına büyük bir zafere imza attı. Darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hâkimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj oldu.

Milletin, namuslarına emanet ettiği silahı, tankı, uçağı millete doğrultan FETÖ’cüler, o gece karşılarında bir kez daha halkımızı, güvenlik güçlerimizi ve tüm kurumlarıyla devletimizi buldu. Hainlere karşı iman dolu göğsünü siper eden vatandaşlarımızın kahramanlıklarını anlatacak her cümle, her yazı, her hitap eksik kalır.

Ölümü öldürenler, gerektiğinde çıplak elleriyle tanklara meydan okuyanlar var olduğu sürece, Allah’ın izniyle ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek, istiklalimize ve istikbalimize

kastedenler hedeflerine ulaşamayacaktır.

Bu anlayışla devlet olarak 15 Temmuz ruhuna ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyor, küresel bir ihanet şebekesi olan FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında inlerine girip derdest ettiğimiz FETÖ’cüleri Türk adaletine teslim etmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizden vaz geçmeyeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, “Türkiye geçilmez” diyerek 15 Temmuz 2016’daki terör saldırısına karşı koyarken şehit olan kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ediyor, gazilikle şereflenen vatandaşlarıma sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. O gece derin bir basiretle vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıkan milletimin her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.


#Recep Tayyip Erdoğan
#15 Temmuz
#FETÖ
1 saat önce
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