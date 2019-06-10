Gündem Çelik Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
POLİTİKA

Ömer Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz

Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin paylaşımda bulundu.

  • Paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:
  • "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz.
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi takdirde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu hayali siyasetten vazgeçip gerçeklerin dünyasına dönmelidir."

Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır
GÜNDEM
Rumların tutuklama kararı: Fatih gemisine dokunan sonucuna katlanır

Dışişleri'nden Rum yönetimine sert tepki
GÜNDEM
Dışişleri'nden Rum yönetimine sert tepki
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan skandala tepki.
Fatihe dokunansonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
Beşiktaşa önerdiği ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cürret edene cevabını veririz

Cürret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını açıkladı.
Mali'de katliam<br> 100 ölü

Mali'de katliam
100 ölü

Dogon köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

Kısıntı anlaşması uzatılmazsa düşüş başlayacak.
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.