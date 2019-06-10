Gündem Dışişlerinden Rum yönetimine sert tepki
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ın hamlesine sert tepki

Dışişleri'nden Rum yönetimine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY’nin Fatih Sondaj Gemisi çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararına "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY’nin Fatih Sondaj Gemisi çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması husunda açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:

GKRY’nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki basın haberlerini yakından takip ediyoruz.

  • Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.

GKRY’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla birlikte gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız.

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